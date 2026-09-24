Sorpresa en el campo por una vaca con trillizos: "Se da cada 100.000 pariciones"

El verdadero desafío ahora será la supervivencia del pequeño rebaño. Según remarcaron desde la firma agrícola, tanto la madre como sus tres crías nacieron a término y se encuentran en óptimas condiciones de salud, pero el manejo a futuro requerirá un esfuerzo mayor. Los profesionales implementarán cuidados especiales y fuertes suplementos nutricionales para que la hembra pueda amamantar a todos y sostener la exigente demanda de leche que conlleva la crianza triple.