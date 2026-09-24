Sorpresa en el campo por una vaca con trillizos: "Se da cada 100.000 pariciones"
Una vaca Angus colorada sorprendió a los productores en Córdoba al parir trillizos de forma natural. Conocé los detalles del extraño suceso que sacude al campo.
La llegada de la primavera trajo una enorme e inesperada sorpresa en un campo del sur de la provincia de Córdoba. Allí, una vaca de raza Aberdeen Angus Colorada logró parir tres terneros sanos, un macho y dos hembras, revolucionando por completo a todos los trabajadores y especialistas de la tranquila estancia ganadera.
Cómo fue el parto de los trillizos en el campo
El asombroso acontecimiento tuvo lugar en la Estancia San José, ubicada en la zona rural de San Joaquín, departamento Roque Sáenz Peña. Si bien la hembra adulta protagonista ya había registrado otras gestaciones en el pasado, este evento fue absolutamente extraordinario porque el parto fue de forma natural y no requirió ningún tipo de asistencia veterinaria durante el proceso.
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El médico responsable del rodeo, Carlos Bertolino, explicó la magnitud estadística de esta inusual situación: los partos múltiples son muy poco frecuentes en la población bovina. En declaraciones radiales, el especialista señaló que en la raza Angus este suceso ocurre en muy raras ocasiones, estimando que "se da aproximadamente un caso cada 100.000 pariciones", mientras que en otras genéticas como la Holando-Argentino la proporción baja levemente a un caso cada 75.000.
El verdadero desafío ahora será la supervivencia del pequeño rebaño. Según remarcaron desde la firma agrícola, tanto la madre como sus tres crías nacieron a término y se encuentran en óptimas condiciones de salud, pero el manejo a futuro requerirá un esfuerzo mayor. Los profesionales implementarán cuidados especiales y fuertes suplementos nutricionales para que la hembra pueda amamantar a todos y sostener la exigente demanda de leche que conlleva la crianza triple.
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