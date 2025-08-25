Plazo fijo de $500.000: qué banco paga más y cuál menos tras la suba de tasas

pesos.png

Del otro lado de la tabla, algunos bancos mostraron tasas muy por debajo del promedio: el Banco de Formosa ofreció apenas un 32%, lo que representó $13.150,68 en un mes, y Masventas cerró el ranking con el 25% de TNA, que implicó $10.273,97 de ganancia, menos de la mitad de lo que entregaron las entidades más competitivas.

La diferencia no es menor: para un mismo monto de $500.000, la elección del banco puede modificar el resultado en más de $10.000 en apenas un mes. Este escenario obliga a los ahorristas a revisar con mayor detalle las condiciones que ofrecen las entidades y a evaluar si conviene mantener su dinero en plazos fijos tradicionales o buscar otras alternativas de inversión.