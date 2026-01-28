ANSES: el procedimiento para acceder a la Ayuda Escolar Anual
El organismo gubernamental informó un incremento en una herramienta fundamental para las familias argentinas este año. Conocé los detalles.
La Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 2,5% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en noviembre. Este ajuste se debe a la Ley de Movilidad Jubilatoria y tiene como principal objetivo que los beneficiarios no pierdan poder adquisitivo ante la escalada de precios.
Una de las prestaciones que tendrá un incremento es la Ayuda Escolar Anual, que vuelve a ubicarse como un respaldo importante para las familias al comienzo del año lectivo. Con la actualización anunciada por ANSES, este beneficio alcanza los $85.000 por hijo.
Este monto está destinado a acompañar los gastos más frecuentes de la escolaridad, como la compra de útiles, mochilas, uniformes y otros elementos necesarios para la cursada.
Requisitos para acceder a la Ayuda Escolar
Para cobrar la Ayuda Escolar es necesario cumplir con las siguientes condiciones:
- Edad: desde 45 días hasta 18 años y 1 mes.
- Escolaridad: asistir a un establecimiento educativo incorporado a la enseñanza oficial.
- Hijos con discapacidad: no hay límite de edad, pero deben asistir a una institución oficial (pública o privada), de educación especial, contar con apoyo de maestros particulares, concurrir a talleres protegidos o de formación laboral, o recibir rehabilitación.
Cómo hacer el trámite de la Ayuda Escolar
El trámite es gratuito, digital y debe realizarse todos los años, incluso si el beneficio fue cobrado en períodos anteriores. Para gestionarlo, se deben seguir estos pasos:
-
Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social
-
Ir a la sección “Hijos”
-
Seleccionar “Presentar certificado escolar”
-
Generar el formulario por cada hijo
Imprimirlo y llevarlo a la escuela para completar y firmar
Sacar una foto o escanear el certificado
Volver a cargarlo en Mi ANSES en la misma sección
Una vez validado el documento, el beneficio queda habilitado para su pago en el siguiente período de liquidación.
Monto de la Ayuda Escolar
El monto confirmado por ANSES para la Ayuda Escolar 2026 es de $85.000 por hijo. Se trata de un pago único anual que acompaña el inicio del ciclo lectivo y se suma a los ingresos de familias titulares de AUH y asignaciones familiares.
Este valor se liquida una vez validado el Certificado Escolar y puede depositarse en fechas diferentes según el momento en que se presente la documentación requerida.
