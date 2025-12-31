¿Por qué ANSES terminaría con las retenciones en la AUH en enero?

El fin de la retención anual

Libreta AUH-anses.jpg A partir del nuevo esquema, los beneficiarios no tendrán que presentar la Libreta AUH para cobrar el 20% retenido.

A partir de esta modificación, ANSES dejará de descontar una parte del beneficio y pagará el total de la prestación mes a mes hasta que finalice el año. Para mantener este esquema, será necesario que se verifique que los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar estén al día.