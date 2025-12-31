¿Por qué ANSES terminaría con las retenciones en la AUH en enero?
De esta manera, el organismo comenzará a pagar el 100% de la asignación desde el primer mes del 2026. Los detalles en la nota.
La Administración Nacional de Seguridad Social(ANSES) anunció, durante los últimos días, el fin de las retenciones en sus prestaciones, entre la que aparece la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esto quiere decir que, desde enero, abonará el 100% del programa dejando sin efecto la retención del 20%.
La disposición quedó formalizada a través de la Resolución 1170/2025, difundida en el Boletín Oficial, e introduce cambios relevantes en el esquema de la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE). Hasta ahora, los beneficiarios debían presentar la Libreta AUH para recuperar los montos retenidos durante todo el año.
El fin de la retención anual
A partir de esta modificación, ANSES dejará de descontar una parte del beneficio y pagará el total de la prestación mes a mes hasta que finalice el año. Para mantener este esquema, será necesario que se verifique que los controles médicos, el calendario de vacunación y la asistencia escolar estén al día.
Hasta el momento, ese seguimiento se acreditaba mediante la presentación de la Libreta AUH. Recién después de que el organismo validaba esos datos, los beneficiarios podían cobrar el dinero que había quedado acumulado por las retenciones, habitualmente hacia fin de año.
Lo que será necesario y lo que sucederá si no se cumple con los requisitos
Con la nueva normativa, el control pasará a hacerse de manera automática mediante el cruce de datos entre organismos del Estado. Si los registros oficiales confirman que se cumplen los requisitos de salud y vacunación, el 20% se pagará junto con la asignación todos los meses.
En caso de que esa información no esté cargada en los sistemas, el beneficiario deberá presentarla ante ANSES. Una vez verificados los datos, el organismo habilitará el pago correspondiente según el procedimiento vigente.
