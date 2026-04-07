Por qué baja la pobreza si la mitad de los argentinos tiene ingresos mensuales que no llegan a los 800 mil pesos
Distintos especialistas ya advierten sobre el fuerte desfase que se evidencia entre las estadísticas del Indec y el humor en las calles.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el lunes su último informe sobre la Evolución de la Distribución del Ingreso en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y volvió a abrir la polémica por la forzada lectura que el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo realizan del impacto de sus políticas. Frente a la apremiante situación de millones de familias y sus distintas realidades, pero casi todas atravesadas por la pérdida del poder adquisitiva de sus salarios o incluso por la caída en el desempleo, el gobierno libertario busca confrontarlos esgrimiendo planillas de excel para desmentir lo que cada uno de ellos vive día a día.
En un contexto de licuación de salarios (una de las anclas del plan libertario contra la inflación), el aumento del desempleo, la quita de subsidios energéticos, los recurrentes aumentos de tarifas y el cada vez mayor endeudamiento de las familias a la par de la disparada de la mora que alcanzó niveles nunca antes vistos tanto en bancos como en fintech, el gobierno de Milei celebró días atrás una baja en la pobreza y un supuesto récord de consumo.
Sin embargo el profundo desfase entre las estadísticas económicas y la realidad que viven las familiares tiene una explicación. La pobreza en el segundo semestre del año pasado bajó al 28,2% desde el 38,1% que se había registrado un año antes. Incluso la EPH reveló ayer que los ingresos generales de la población crecieron en 2025 un 44,9%, es decir 13,5 puntos porcentuales por encima de la inflación registrada a lo largo del año pasado.
Al mismo tiempo la EPH reveló también que la mitad de los argentinos tienen ingresos mensuales que no llegan a los 800 mil pesos mientras que el 10% más rico del país gana 13 veces más que el 10% más pobre. A pesar de la supuesta mejora en los ingresos y la caída de la pobreza la desigualdad no se está pudiendo revertir una matriz distributiva que continúa concentrando ingresos en los sectores más altos.
Si bien la variación del índice de Gini es marginal, confirma un escenario de estancamiento. Es decir, que la desigualdad no se profundiza, pero tampoco cede de manera significativa pese a la mejora del dato de pobreza. El 10% más rico del país concentra el 32,3% del total de los ingresos, mientras que el 10% más pobre apenas accede al 1,8%.
De acuerdo con el último relevamiento de la consultora Zentrix el 59,7% de los argentinos evaluó en marzo como negativa la situación económica del país, lo que implicó un salto de casi 13 puntos frente al 47% de febrero. Mientras que el 83,9% de los consultados advirtió además que su salario "no" le está ganando a la inflación.
¿Cómo es entonces que informes alentadores para el Gobierno vayan tan a contramano de la realidad que perciben millones de argentinos?
Hay varias explicaciones para ello y todas ellas ponen su foco en el Indec.
La baja de la pobreza se explica en parte por la decisión del gobierno de Milei de echar mano a la forma del Indec de medir la inflación. En enero, y cuando el Indec tenía todo listo para lanzar la nueva medición de la inflación gracias a una canasta más ajustada a los consumos reales actuales de los argentinos, Milei y Caputo ordenaron que se siga midiendo con una canasta de hace más de 20 años y no representativa de los consumos de hoy.
Por caso, la nueva canasta otorgaba una mayor ponderación a los servicios que son, precisamente, los que más vienen subiendo merced de los tarifazos dispuestos por el Gobierno y por la quita de subsidios.
Al mismo tiempo la consultora Equilibra aseguró que una mejor captación de los ingresos laborales por parte de la EPH "exageraron la baja de la pobreza" ya que la mejora registrada oficialmente “no se condice con la realidad”.
Y siguió "de acuerdo a la EPH, los ingresos laborales volaron en el cuarto trimestre del año pasado. La mejora interanual del poder de compra de los ingresos laborales superó el dígito en casi todos los casos al deflactar por el IPC o la CBT, mientras que el PBI (ingreso total de la economía) subió sólo 2,1% en dicho período”.
La importante diferencia registrada entre el crecimiento de la economía y los ingresos laborales reales relevados “indica que esta última está captando una mejora de los ingresos que no se condice con la realidad, sino que refleja una menor sub-declaración de ingresos (léase una mejor captación) por parte de los encuestados”, remarcó Equilibra.
En este sentido, precisó que el incremento interanual del salario formal en el último tramo de 2025 -medido por el Índice de Salarios (30% interanual), el SIPA (32%) y el RIPTE (37%) y más en línea todas estas mediciones con la inflación registrada el año pasado- se ubicó varios puntos porcentuales por debajo del aumento del ingreso asalariado formal arrojado por la EPH (43%).
“Hay evidencia empírica contundente de que los fuertes cambios en la captación de ingresos de la EPH exageraron la baja reciente de la pobreza”, concluyó Equilibra.
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