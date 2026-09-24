Precios de alquileres del verano 2027 según el Colegio de Martilleros y Corredores Público en Mar del Plata
El Colegio de Martilleros sugirió un aumento del 25% para los alquileres en Mar del Plata durante el verano 2027. Conocé los precios por semana.
De cara a la próxima temporada estival, la entidad anunció los valores sugeridos para los alquileres en Mar del Plata. En conferencia de prensa, las autoridades recomendaron aplicar un incremento del 25% respecto al año anterior y mantener la oferta pactada íntegramente en pesos para el verano.
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Cuáles son los precios por semana para los alquileres
El presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, aclaró que los montos son orientativos y variarán según la calidad, el estado y la ubicación de cada inmueble particular. A su vez, remarcó la importancia de fijar valores prudentes debido a la situación económica actual y a la fuerte competencia turística de los países vecinos.
Para esta temporada de verano 2026/2027, los precios base sugeridos por semana en la ciudad balnearia son los siguientes:
- Departamentos de 1 ambiente (para 2 o 3 personas): desde $375.000.
- Departamentos de 2 ambientes (para 3 o 4 personas): desde $588.000.
- Departamentos de 3 ambientes (para 5 o 6 personas): desde $863.000.
- Chalets de 3 ambientes (para 5 o 6 personas): desde $1.176.000.
Finalmente, desde el Colegio aconsejaron a los turistas contratar siempre a través de un profesional inmobiliario matriculado. Esta medida busca garantizar una atención permanente y evitar las estafas o incertidumbres que se generan al realizar reservas mediante medios virtuales no oficiales.
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