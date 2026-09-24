Precios de alquileres del verano 2027 según el Colegio de Martilleros y Corredores Público en Mar del Plata

Cuáles son los precios por semana para los alquileres

El presidente de la institución, Guillermo Oscar Rossi, aclaró que los montos son orientativos y variarán según la calidad, el estado y la ubicación de cada inmueble particular. A su vez, remarcó la importancia de fijar valores prudentes debido a la situación económica actual y a la fuerte competencia turística de los países vecinos.