Sandra Pettovello activó el bono anual de $420.000 para jóvenes de 16 a 24 años que no terminaron la escuela

Hasta 35 años para personas a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.

para personas a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años. Sin límite de edad para integrantes de comunidades indígenas, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y afrodescendientes.

Para acceder al programa, los ingresos del postulante y los de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según las validaciones socioeconómicas que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además, es requisito excluyente ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal, y contar con DNI.

El período de inscripción para la primera convocatoria de la línea de educación obligatoria estuvo abierto desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril de 2026, y el trámite se realizó exclusivamente a través de la plataforma Progresar validando los datos previamente con Mi Argentina.