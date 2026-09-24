Sandra Pettovello activó el bono anual de $420.000 para jóvenes de 16 a 24 años que no terminaron la escuela
El Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello lanzó las Becas Progresar para ayudar a los estudiantes de 16 a 24 años a finalizar sus estudios.
A través de la Resolución 172/2026 de la Secretaría de Educación, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció los montos del Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) para el ciclo lectivo 2026. La medida busca incentivar la finalización de los estudios obligatorios.
De cuánto es el bono de las Becas Progresar y cómo cobrarlo
El artículo 4° de la normativa estableció que el monto mensual de las líneas "Finalización de la educación obligatoria", "Fomento de la educación superior", "Progresar Enfermería" y "Progresar Formación Profesional" será de $35.000. Para los jóvenes que resulten adjudicados en la primera convocatoria, el beneficio constará de hasta doce (12) cuotas, lo que representa un bono anual total de $420.000.
La liquidación de las cuotas funcionará de la siguiente manera:
- Se abonarán ocho (8) cuotas regulares a lo largo del año.
- De cada una de estas cuotas regulares, se retendrá un 20%.
- Ese dinero retenido se pagará una vez que la institución educativa emita la tercera certificación al finalizar el ciclo lectivo vigente, confirmando que el alumno es regular y no adeuda materias.
- Además, el esquema prevé dos (2) cuotas estímulo por participación en actividades formativas de extensión y otras dos (2) cuotas estímulo por rendimiento académico.
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Quiénes pueden anotarse y cuáles son los requisitos de Anses
La línea "Finalización de la educación obligatoria" está dirigida fundamentalmente a jóvenes de entre 16 y 24 años de edad cumplidos al momento del cierre de la convocatoria. Sin embargo, la resolución contempla excepciones y amplía la edad para grupos en condición de vulnerabilidad:
- Hasta 35 años para personas a cargo de hogares monoparentales con hijos menores de 18 años.
- Sin límite de edad para integrantes de comunidades indígenas, personas trans, personas con discapacidad, personas refugiadas y afrodescendientes.
Para acceder al programa, los ingresos del postulante y los de su grupo familiar no deben superar el equivalente a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM), según las validaciones socioeconómicas que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Además, es requisito excluyente ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con al menos dos años de residencia legal, y contar con DNI.
El período de inscripción para la primera convocatoria de la línea de educación obligatoria estuvo abierto desde el 27 de marzo hasta el 24 de abril de 2026, y el trámite se realizó exclusivamente a través de la plataforma Progresar validando los datos previamente con Mi Argentina.
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