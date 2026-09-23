"Estoy rota": encontró precios de alquileres en Buenos Aires de 2022 y quedó devastada

Una usuaria relató que cuando se mudó a su actual departamento pagaba $16.000 , mientras que hoy abona casi $500.000 .

, mientras que hoy abona casi . Otra persona encontró su contrato de noviembre de 2020, donde la mensualidad era de apenas $13.000 .

. Varios recordaron cifras que hoy suenan a ficción, como mensualidades de $21.000 en 2021 o incluso $9.000 en 2019 .

o incluso . Un caso extremo graficó la última década de incrementos: un dos ambientes en Chacarita costaba $4.800 en 2016 y hoy escaló a $530.000.

Frente a la angustia generada por los números, las posturas se dividieron en los comentarios. Mientras algunos internautas lamentaron la destrucción del poder adquisitivo y el peso del valor de las expensas, otros argumentaron que, ajustando por inflación, un monto de $40.000 de principios de 2022 equivaldría a más de $700.000 en la actualidad. "Vos no estás rota, la economía del país está rota", sentenció uno de los seguidores para resumir el sentir general del hilo viral.