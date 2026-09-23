"Estoy rota": encontró precios de alquileres en Buenos Aires de 2022 y quedó devastada
Una joven se volvió viral en X tras compartir sus viejos apuntes con los irrisorios precios de los alquileres de 2022 frente a la cruda inflación.
El brutal impacto de la inflación quedó al descubierto cuando una usuaria de la red social X compartió una imagen de su cuaderno de notas. Allí tenía anotados los valores de los alquileres que buscaba en 2022, cifras que hoy resultan impensadas y generaron una fuerte ola de indignación.
El demencial salto de los precios en Buenos Aires y el resto del país
El tuit original publicado por la cuenta @gatitodecasa rezaba: "Encontré un cuaderno que usé en 2022 cuando tuve que buscar alquiler. Estoy rota". La publicación superó rápidamente las 250 mil visualizaciones y desató un hilo de catarsis colectiva entre los internautas, quienes comenzaron a comparar lo que pagaban apenas dos o tres años atrás con las astronómicas cuotas del presente.
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Las respuestas de los distintos usuarios reflejaron la durísima realidad que atraviesa el mercado inmobiliario:
- Una usuaria relató que cuando se mudó a su actual departamento pagaba $16.000, mientras que hoy abona casi $500.000.
- Otra persona encontró su contrato de noviembre de 2020, donde la mensualidad era de apenas $13.000.
- Varios recordaron cifras que hoy suenan a ficción, como mensualidades de $21.000 en 2021 o incluso $9.000 en 2019.
- Un caso extremo graficó la última década de incrementos: un dos ambientes en Chacarita costaba $4.800 en 2016 y hoy escaló a $530.000.
Frente a la angustia generada por los números, las posturas se dividieron en los comentarios. Mientras algunos internautas lamentaron la destrucción del poder adquisitivo y el peso del valor de las expensas, otros argumentaron que, ajustando por inflación, un monto de $40.000 de principios de 2022 equivaldría a más de $700.000 en la actualidad. "Vos no estás rota, la economía del país está rota", sentenció uno de los seguidores para resumir el sentir general del hilo viral.
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