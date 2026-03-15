Prestación por Desempleo ANSES: quiénes cobran hasta $352.400 en marzo y cuáles son los requisitos vigentes

Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.

deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados. Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.

Monto de la Prestación por Desempleo en marzo

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.

Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.