Prestación por Desempleo ANSES: quiénes cobran hasta $352.400 en marzo y cuáles son los requisitos vigentes
El beneficio llega con un aumento del 2,9% y nuevos topes vinculados al Salario Mínimo. Conocé el calendario de pagos y cómo realizar el trámite para acceder.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que durante marzo continuará el pago de la Prestación por Desempleo. Este beneficio, que brinda apoyo económico a quienes perdieron su empleo formal, tendrá un incremento del 2,9% en el tercer mes del año, correspondiente a la Ley de Movilidad Jubilatoria.
Este mes, el monto máximo del pago será de $352.400, tras la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Además, los pagos se efectuarán entre el 20 y el 30 de marzo, siguiendo el cronograma según la terminación del DNI de cada beneficiario.
Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES
La Prestación por Desempleo ofrece un apoyo económico temporal a trabajadores registrados que quedaron sin empleo por despido, fin de contrato o causas externas.
Además de cubrir necesidades básicas mientras buscan un nuevo trabajo, el beneficio incluye cobertura de salud durante el cobro, aportaciones jubilatorias reconocidas y, si corresponde, asignación familiar.
Quiénes acceden a la ayuda económica
El trámite debe iniciarse dentro de los 90 días posteriores al despido para poder acceder al beneficio. Estos son los requisitos que se deben cumplir:
- Trabajadores permanentes: deben haber aportado al menos 6 meses en los últimos 3 años antes de quedar desempleados.
- Trabajadores eventuales o de temporada: pueden acceder si trabajaron entre 90 días y 12 meses en los últimos 3 años, considerando especialmente el último año.
Monto de la Prestación por Desempleo en marzo
El monto de la Prestación por Desempleo se calcula en base al salario neto que el trabajador percibía antes de ser despedido, correspondiendo al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses.
Sin embargo, el beneficio tiene límites: no puede ser menor al 50% del Salario Mínimo, Vital y Móvil ni superar el 100% del mismo. Para marzo de 2026, esto se traduce en un rango de $176.200 a $352.400, y el valor que recibe cada beneficiario dependerá de su salario previo.
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