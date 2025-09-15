Presupuesto 2026: cuánto estará el dólar y cuál será la inflación según el proyecto de Javier Milei

Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluyó su "súper lunes" con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto, que luego ingresó al Congreso, por lo que ya se conocen las previsiones respecto al dólar y la inflación para el próximo año.