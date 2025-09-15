Presupuesto 2026: cuánto estará el dólar y cuál será la inflación según el proyecto de Javier Milei
Tras la cadena nacional, el proyecto de Ley de gastos e ingresos previstos para el próximo año fue enviado al Congreso. Los detalles.
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluyó su "súper lunes" con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto, que luego ingresó al Congreso, por lo que ya se conocen las previsiones respecto al dólar y la inflación para el próximo año.
A través de un mensaje grabado, el Presidente, que se mostró más moderado en sus formas que en otras oportunidades, insistió en sus pedidos de paciencia y de "esfuerzo" para que los argentinos continúen soportando el ajuste, aseguró que "lo peor ya pasó", y realizó muy pocos anuncios.
Milei dijo buscar el "consenso con los gobernadores", y anunció aumentos a jubilados, universidades y salud. También anticipó privilegios para empresarios y dio a entender que quiere que el Estado "financie" a los privados para reactivar la obra pública.
"Si al equilibrio fiscal le sumamos las reformas que queremos llevar adelante podríamos estar hablando de un crecimiento del 7% u 8% anual. Para que se den una idea, crecer a esas tasas implicaría que en 10 años nos pareceríamos a países de altos ingresos, en 20 años estaríamos entre los países más ricos del mundo y en 30 años estaríamos en el podio de las potencias mundiales", aseguró el mandatario.
Tras la cadena nacional de Milei, el Ejecutivo envió el proyecto de ley de los gastos e ingresos previstos para el próximo año. El proyecto de ley del Presupuesto 2026 estima que la inflación sea 10,1% para el próximo año y el dólar oficial esté en $1423.
NOTA EN DESARROLLO
