Cacerolazos en CABA durante la cadena nacional de Javier Milei

En simultáneo, hubo registros de protestas y cacerolazos desde diferentes barrios porteños como Recoleta, Balvanera, San Telmo, Caballito y Saavedra. También de localidades bonaerenses como La Plata.

Según el portal LPO, uno de los puntos más fuertes fue en Acoyte y Rivadavia, en pleno barrio de Caballito, donde la protesta reunió a una multitud, con consignas sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpican a la hermana del mandatario y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.

Cacerolazos contra Karina por el escandalo de las coimas

Protestas contra Javier Milei durante la cadena nacional

En redes sociales se multiplicaron los registros de cacerolazos y protestas contra el Gobierno, mientras el presidente Javier Milei presentaba su Presupuesto 2026.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pedrodelpino/status/1967741163328422150&partner=&hide_thread=false Cacerolazo en Recoleta — Pedro Del Pino (@pedrodelpino) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/notmethomy/status/1967741097364631849&partner=&hide_thread=false Éxito absoluto el #cacerolazo a Milei, ahora si se te viene la noche Milei pic.twitter.com/9GoS0ZndQV — ThomasDg (@notmethomy) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoaquinOk/status/1967741213995569550&partner=&hide_thread=false Ni bien empezó la cadena nacional de Milei, empezaron las cacerolas en La Plata #cacerolazo pic.twitter.com/Ii9p47Zqc0 — Joaquín Nardillo (@JoaquinOk) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Luschuuu/status/1967742444415619104&partner=&hide_thread=false Se escucha el #cacerolazo en Saavedra — Luz® (@Luschuuu) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/alfer96/status/1967743766648983842&partner=&hide_thread=false Impresionante la gente repudiando al mentiroso de Milei. Gobierno Terminado. #Cacerolazo pic.twitter.com/oW3jcHjdvN — RS (@alfer96) September 16, 2025

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gisoleok/status/1967744848221573640&partner=&hide_thread=false AHORA / tremendo #Cacerolazo en Caballito y distintos barrios de CABA, la gente se hartó del desquiciado#RenunciaMilei pic.twitter.com/N9NwqzSbX0 — Soledad Gimenez (@gisoleok) September 16, 2025