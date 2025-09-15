Cacerolazos en CABA durante la cadena nacional de Javier Milei
En diferentes barrios porteños y el conurbano, vecinos protestaron en simultáneo con el mensaje grabado del Presidente.
El presidente Javier Milei encabezó este lunes una cadena nacional para presentar el Presupuesto 2026, un acto en el que volvió a ratificar que el equilibrio de las cuentas públicas es el eje central de su gestión, y que se dio en simultáneo con cacerolazos y protestas en varias partes de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.
El anuncio del presidente, centrado en la estabilidad económica y la continuidad del superávit fiscal, se produce en un contexto de creciente tensión social. Durante la transmisión, varios movimientos sociales y partidos de la oposición comenzaron a convocar a una serie de protestas en distintos puntos del país.
A través de un mensaje grabado, el Presidente, que se mostró más moderado en sus formas que en otras oportunidades, insistió en sus pedidos de paciencia y de "esfuerzo" para que los argentinos continúen soportando el ajuste, aseguró que "lo peor ya pasó", y realizó muy pocos anuncios.
Milei dijo buscar el "consenso con los gobernadores", y anunció aumentos a jubilados, universidades y salud. También anticipó privilegios para empresarios y dio a entender que quiere que el Estado "financie" a los privados para reactivar la obra pública.
En simultáneo, hubo registros de protestas y cacerolazos desde diferentes barrios porteños como Recoleta, Balvanera, San Telmo, Caballito y Saavedra. También de localidades bonaerenses como La Plata.
Según el portal LPO, uno de los puntos más fuertes fue en Acoyte y Rivadavia, en pleno barrio de Caballito, donde la protesta reunió a una multitud, con consignas sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que salpican a la hermana del mandatario y secretaria General de Presidencia, Karina Milei.
Protestas contra Javier Milei durante la cadena nacional
En redes sociales se multiplicaron los registros de cacerolazos y protestas contra el Gobierno, mientras el presidente Javier Milei presentaba su Presupuesto 2026.
