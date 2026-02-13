La fuertísima escena entre la China Suárez y Verónica Llinás en "En el Barro 2": se filtró previo al estreno
La segunda entrega de la serie éxito de Sebastián Ortega estrenó este viernes en Netflix, pero antes de salir a la luz las redes sociales tuvieron un adelanto.
En El Barro 2 llegó este viernes 13 de febrero a Netflix, pero algunos clips adelantaron lo cruda que es la nueva entrega de la producción liderada por Sebastián Ortega. Con la importante incorporación de la China Suárez, la serie promete sacudir a más de uno.
De hecho, en las últimas horas -previo al estreno- se filtró una fuertísima escena que protagonizan Verónica Llinás -una de las nuevas líderes de La Quebrada- y la novia de Mauro Icardi que, además de ser prostituta vip, es pareja de la mandamás.
"¿Te creés que soy boluda yo?", grita Llinás, al momento que agarra de los pelos a la China. "Me duele, me duele", dice la joven actriz en su rol de Nicole García. "Lo hago para que te duela, hija de p...", continúa la Gringa Casares, papel que interpreta la reconocida actriz.
Luego, Llinás tira en una cama a Suárez y comienza a azotarla a cintazos. Esta fuerte escena sacudió a todos en redes sociales y adelantó lo que se viene.
Quién es quién en En el Barro temporada 2
La Quebrada sigue siendo protagonista de nuevos conflictos, en especial tras el final inconcluso con la Gallega herida y Gladys a punto de salir de la cárcel. Por eso, ahora, los nuevos personajes y los ya conocidos, serán dueños de un antes y un después en la cárcel de mujeres.
Eugenia Suárez es Nicole García
Es una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero. Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como “novia” de La Gringa Casares, la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.
Verónica Llinás es La Gringa Casares
Es la “capanga” de La Quebrada. Tiene un séquito de matonas, y acordó con las autoridades para mantener un status de "presa VIP". Desplazó a otras líderes, como La Zurda, a quien somete a sus dictados. La Gringa pertenece al clan Casares, y tiene influencia también fuera de la cárcel. Se impone frente a las internas de forma sanguinaria. Viuda, tiene una hija, pero en la cárcel se liberó de ataduras sexuales, y se "apropió" de Nicole, a la que tiene como manceba, viviendo en su "celda VIP". Nicole es uno de los puntos vulnerables de La Gringa, pues sus celos generan una permanente tensión entre ellas y la hacen desconfiar de todo lo que pasa a su alrededor.
Julieta Ortega es Helena
Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario