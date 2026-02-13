La fuertísima escena entre la China Suárez y Verónica Llinás en "En el Barro 2": se filtró previo al estreno

Quién es quién en En el Barro temporada 2

La Quebrada sigue siendo protagonista de nuevos conflictos, en especial tras el final inconcluso con la Gallega herida y Gladys a punto de salir de la cárcel. Por eso, ahora, los nuevos personajes y los ya conocidos, serán dueños de un antes y un después en la cárcel de mujeres.

Eugenia Suárez es Nicole García

Es una presa que llama la atención por su belleza. Ejerció la prostitución VIP, pero quedó envuelta en una causa por uno de sus clientes, un lavador de dinero. Desde La Quebrada, se las arregla para mantener a un hijo que tuvo a los 18 años y quedó al cuidado de su madre. Para eso funciona como “novia” de La Gringa Casares, la despótica líder de la cárcel. Nicole no está a gusto con la situación, pero sabe que es la condición para obtener dinero y privilegios. Su refugio es una relación secreta con otra reclusa, que mantiene a espaldas de La Gringa, que es muy celosa. Nicole será una aliada fundamental para Gladys, y para ayudarla, pondrá en riesgo su propia vida.

Verónica Llinás es La Gringa Casares

Es la “capanga” de La Quebrada. Tiene un séquito de matonas, y acordó con las autoridades para mantener un status de "presa VIP". Desplazó a otras líderes, como La Zurda, a quien somete a sus dictados. La Gringa pertenece al clan Casares, y tiene influencia también fuera de la cárcel. Se impone frente a las internas de forma sanguinaria. Viuda, tiene una hija, pero en la cárcel se liberó de ataduras sexuales, y se "apropió" de Nicole, a la que tiene como manceba, viviendo en su "celda VIP". Nicole es uno de los puntos vulnerables de La Gringa, pues sus celos generan una permanente tensión entre ellas y la hacen desconfiar de todo lo que pasa a su alrededor.

Julieta Ortega es Helena

Es una mujer misteriosa, educada y de buenos modales con un hijo, Vito, que vive con ella en el sector de familias. Durante años ejerció como profesora de historia en colegios secundarios. Helena pasa el tiempo dando clases a las reclusas, es respetada, y mantiene un perfil bajo. Salvo la dirección de La Quebrada, nadie conoce el motivo por el cual está cumpliendo condena. Esta situación se convertirá en un conflicto cuando su verdad salga a la luz y sea conocida por el resto de las presas.

