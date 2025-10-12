AUH: la cifra que ANSES confirmó que va a pagar en octubre

Durante los últimos días de septiembre, la Administración Nacional de la Seguridad Social(ANSES) anunció un incremento del 1,9% en cada una de sus prestaciones, producto de la inflación registrada en agosto. Sin embargo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada madres, padres o tutores con niños menores de 18 años a cargo, no tendrá este beneficio.