ANSES aclara una duda clave sobre los Vouchers Educativos y su compatibilidad con otros beneficios

Además, la familia debe acreditar al menos dos años de residencia legal en el país y que los ingresos del grupo familiar no superen la suma de siete salarios mínimos, vitales y móviles. El adulto responsable tiene que tener sus datos personales y los del grupo familiar actualizados tanto en ANSES como en Mi Argentina. También es obligatorio contar con un CBU registrado en ANSES para recibir los pagos correspondientes.

Por su parte, el estudiante debe mantener la condición de alumno regular y no adeudar cuotas en la institución educativa al momento de realizar la solicitud. Cualquier incumplimiento, como superar el límite de ingresos o perder la regularidad escolar, puede derivar en la suspensión o cancelación del beneficio. De esta manera, los vouchers educativos aseguran un acompañamiento constante para las familias que cumplen con los requisitos.

EDUCACION PRIVADA AULA

Paso a paso, así podés aplicar al beneficio

Para solicitar el voucher educativo, el trámite se realiza de manera totalmente online a través de la plataforma oficial de ANSES. El adulto responsable debe contar con una cuenta activa en Mi Argentina para poder acceder al formulario de inscripción y completar todos los datos requeridos.

Los vouchers escolares están destinados a familias con hijos en edad escolar que asistan a instituciones privadas con aporte estatal mayoritario. Al ingresar al sistema, se debe completar un formulario con los datos personales del adulto responsable y del o los menores a cargo, incluyendo DNI, CUIL, nivel educativo y el establecimiento al que concurren. También es imprescindible cargar un CBU actualizado, para que ANSES pueda efectuar el pago en caso de que la solicitud sea aprobada.

Una vez enviada la solicitud, el sistema evalúa la documentación y las condiciones del hogar. Los resultados se publican en la plataforma, donde el solicitante puede verificar si su trámite fue aprobado o rechazado. En caso de rechazo por motivos académicos, se puede presentar un reclamo dentro de los cinco días corridos posteriores a la publicación del resultado.

Si la solicitud es aprobada, el voucher educativo se abonará en cuotas mensuales durante el transcurso del mes, asegurando un respaldo económico constante para las familias.