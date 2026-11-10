Murió Ximena de Tezanos Pinto, conocida como "La vecina de Cristina"
La polémica vecina tenía 59 años. Se hizo mediáticamente conocida por vivir en el piso de arriba de la expresidenta en Recoleta.
Ximena de Tezanos Pinto, la mujer que cobró notoriedad pública como "la vecina de Cristina Kirchner" por habitar el piso inmediatamente superior al de la expresidenta en el edificio de las calles Uruguay y Juncal en Recoleta, falleció a los 59 años.
La noticia generó una fuerte repercusión en redes sociales y en el ámbito mediático, donde la figura de Tezanos Pinto se había vuelto un personaje recurrente durante los momentos de mayor tensión política y movilización popular en las inmediaciones del departamento.
Ximena de Tezanos Pinto: de personaje mediático a figura de la escena pública
Tezanos Pinto irrumpió en los medios de comunicación a partir de sus manifestaciones públicas desde el balcón del sexto piso del edificio de Recoleta.
Con la colocación de carteles, banderas con consignas políticas y constantes apariciones en transmisiones televisivas, la polémica vecina se convirtió en una voz crítica contra el kirchnerismo que atrajo la atención de cronistas y militantes.
Su exposición alcanzó el punto máximo durante las vigilias y protestas registradas en 2022 en la esquina de Uruguay y Juncal, así como también tras el intento de magnicidio contra la exmandataria, escenario en el que su departamento y sus actividades personales terminaron bajo el foco mediático y judicial.
Con el correr de los años, Tezanos Pinto mantuvo su presencia en el debate público y en plataformas digitales, compartiendo detalles sobre su vida personal y sus posturas opositoras hasta sus últimas intervenciones públicas.
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