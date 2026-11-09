Sandra Pettovello reafirma el Decreto 1852/75 que abre la posibilidad de jubilarse a los 50 años en ANSES

Al reafirmar el alcance de este marco legal, las autoridades garantizan la continuidad de las condiciones especiales de retiro para los sectores alcanzados. A diferencia del régimen ordinario, este esquema contempla la reducción de los límites de edad y de los años de cotización requeridos, buscando compensar de manera justa el impacto directo que el ejercicio prolongado de dichas tareas genera sobre la salud y la expectativa de vida de los trabajadores.