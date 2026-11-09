Sandra Pettovello reafirma el Decreto 1852/75 que abre la posibilidad de jubilarse a los 50 años en ANSES
Bajo la conducción de Sandra Pettovello, Capital Humano reafirma el régimen de jubilación anticipada por tareas insalubres.
El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano encabezado por Sandra Pettovello y de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), ratificó la plena vigencia del Decreto 1852/1975. Esta normativa constituye un pilar clave del sistema previsional diferencial argentino, diseñado para proteger a aquellos trabajadores que se desempeñan en condiciones de alta peligrosidad, entornos insalubres o actividades que provocan un desgaste psicofísico prematuro.
Al reafirmar el alcance de este marco legal, las autoridades garantizan la continuidad de las condiciones especiales de retiro para los sectores alcanzados. A diferencia del régimen ordinario, este esquema contempla la reducción de los límites de edad y de los años de cotización requeridos, buscando compensar de manera justa el impacto directo que el ejercicio prolongado de dichas tareas genera sobre la salud y la expectativa de vida de los trabajadores.
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Jubilación a los 50 años: el alcance del Decreto 1852/75 que ratificó Sandra Pettovello
El esquema previsional argentino contempla regímenes especiales para resguardar a quienes realizan tareas con alto nivel de peligrosidad, insalubridad o desgaste prematuro. A diferencia del sistema general, estas normativas reducen las exigencias de edad y años de cotización con el fin de compensar el deterioro en la salud que generan dichas actividades.
Aunque existen regímenes que fijan la jubilación en 52 años de edad y 25 de servicios (como el de dragado y balizamiento), el Decreto 1852/1975 —cuya vigencia fue ratificada por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello— habilita el retiro formal desde los 50 años en las siguientes áreas:
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Siderurgia y fundición: 50 años de edad y 25 años de aportes para labores expuestas a temperaturas elevadas o contacto con metales en fusión.
Sector petrolero y gasífero (operaciones de campo): 50 años de edad y 25 de aportes para el personal dedicado a tareas directas de exploración y perforación.
Minería subterránea: 50 años de edad y 25 de aportes para trabajos desarrollados en socavón.
Industrias del vidrio y la vitivinicultura: 50 años de edad y 25 de aportes para operarios que trabajan en entornos con hornos de alta temperatura o insumos químicos.
Procesamiento de rayón: 50 años de edad y 30 de aportes para el personal enfocado en la producción o manipulación de esta fibra sintética.
Industria frigorífica y cárnica: 50 años de edad y 27 de aportes para operarias expuestas a ruidos continuos de alta intensidad o contaminación sonora.
Requisitos y condiciones fijados por la ANSES
Para gestionar la jubilación mediante este esquema diferencial, la ANSES solicita los siguientes requisitos:
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Acreditación fehaciente de insalubridad: Las certificaciones de servicios extendidas por los empleadores deben precisar expressamente que las tareas corresponden al encuadre insalubre. Si falta esta aclaración, la solicitud no se tramitará bajo el régimen diferencial.
Cálculo por servicios combinados: Quienes hayan alternado entre empleos comunes y tareas insalubres deberán someterse a un prorrateo por parte de ANSES para determinar la edad final de retiro y los aportes exigibles.
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