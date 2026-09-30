El FMI finalizó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y podría desembolsar U$S900 millones
La delegación liderada por Joyce Wong elevará su informe al directorio encabezado por Kristalina Georgieva. El Gobierno se mostró confiado en el visto bueno.
El martes de esta semana concluyó en Buenos Aires la misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) para la tercera revisión del acuerdo que mantiene el país con el ente financiero, y el informe resultante podría activar un desembolso de U$S 900 millones en un futuro no muy lejano.
"Una misión técnica del FMI encabezada por Joyce Wong, en el marco de la tercera revisión del programa respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF) para Argentina, concluyó el martes en Buenos Aires", informaron desde el FMI.
A partir de este punto, las conversaciones seguirán por los canales habituales a la espera de la presentación del staff report que debe ser evaluado por el Directorio del organismo, que encabeza Kristalina Georgieva.
El viernes pasado la Argentina cumplió con un vencimiento por U$S 800 millones y ahora se espera que el nuevo desembolso del FMI fortalezca la posición en dólares del Banco Central (BCRA).
Desde el Gobierno se mostraron confiados en que no habrá inconvenientes para lograr el visto bueno que habilite la trasferencia de U$S 900 millones, y en las últimas horas el vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que se cumplió con las metas previstas en el convenio.
Sin embargo, Ravier no descartó que se tenga que pedir un waiver por algún desvío.
La vocera del FMI, Julie Kozack, brindará este jueves una conferencia de prensa en Washington DC en la que podría dar más detalles sobre el siguiente paso en el programa que mantiene con el país.
Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que "la base monetaria prácticamente no creció en el último año", y remarcó que "los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, sepan que no va a ser así, sepamos que la cantidad de pesos es limitada".
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