El FMI finalizó la tercera revisión del acuerdo con la Argentina y podría desembolsar U$S900 millones

Sin embargo, Ravier no descartó que se tenga que pedir un waiver por algún desvío.

La vocera del FMI, Julie Kozack, brindará este jueves una conferencia de prensa en Washington DC en la que podría dar más detalles sobre el siguiente paso en el programa que mantiene con el país.

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, advirtió que "la base monetaria prácticamente no creció en el último año", y remarcó que "los que creen que van a salir pesos de algún lado para comprar dólares, sepan que no va a ser así, sepamos que la cantidad de pesos es limitada".