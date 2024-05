Qué es RIGI, el régimen que podría hacer caer la Ley Bases en el Senado

El fin de todos estos beneficios es incentivar a las grandes inversiones nacionales y extranjeras con el fin de promover el desarrollo económico de Argentina.

Todos los detalles figuran a partir del Capítulo III (página 103) de la Ley Bases, donde se detallan los requisitos y condiciones para la inclusión en el REGI así como también el plan de inversión, los procedimientos y efectos.

Beneficios del REGI

Algunos de los beneficios más destacados del REGI son los siguientes:

Beneficios impositivos:

Impuesto a las Ganancias:

- Alícuota reducida del 25% para los Vehículos Titulares de un Único Proyecto (VPU).

- Amortización acelerada de bienes muebles e infraestructura.

- Transferencia de quebrantos impositivos no absorbidos dentro de los primeros 5 años.

Impuesto al Valor Agregado (IVA):

- Devolución acelerada de saldos a favor en un plazo no mayor a tres meses.

- Pago del IVA a través de Certificados de Crédito Fiscal transferibles a terceros.

Otros impuestos:

- Computar el 100% del impuesto sobre débitos y créditos bancarios como crédito en el Impuesto a las Ganancias.

Beneficios aduaneros:

- Exención de derechos de importación para bienes de capital, repuestos, partes e insumos.

- Exención de derechos de exportación durante los primeros tres años para proyectos adheridos al RIGI.

Beneficios cambiarios:

- Libre disponibilidad de divisas para exportaciones:

- 20% el primer año.

- 40% el segundo año.

- 100% a partir del tercer año.

- Divisas para financiamiento local o externo sin restricciones.

Estabilidad normativa:

- Estabilidad impositiva, aduanera y cambiaria durante 30 años.

- Garantía de no afectación por normativas más gravosas.

Polémicas con el RIGI

El RIGI trajo cuestionamientos tanto en el ámbito político como en sectores productivos. En las últimas horas, desde la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) enviaron un comunicado a todos los senadores sosteniendo que el régimen "atenta directamente contra la producción nacional de los bienes destinados a estos proyectos, al otorgar un trato preferencial a los bienes importados que compiten con los productos nacionales”.

Según los metalúrgicos, "la posibilidad para los beneficiarios de importar bienes de capital usados o nuevos, materiales e insumos sin aranceles asociados, tanto en la etapa de la inversión inicial como durante todo el flujo productivo de los próximos 30 años” genera “una competencia desleal con la industria nacional preexistente”.

En el documento pidieron que se igualen las condiciones y beneficios fiscales y normativos para la industria nacional debido a que, de lo contrario “se verán en peligro el sostenimiento de las empresas del sector, mayoritariamente pymes, junto a las fuentes de trabajo que las mismas generan”.

En el ámbito político, el senador Martín Lousteau, fue uno de los más rigurosos a la hora de posar la lupa sobre el RIGI criticando principalmente las cuestiones arancelarias. El también presidente de la UCR consideró que el REGI es “excesivamente generoso” con los inversionistas y en esa línea enumeró: "El impuesto a las Ganancias reduce 10 puntos de la alícuota, el impuesto al valor agregado permite utilizar crédito fiscal, ingresos brutos no tributa, la tasa de estadísticas para importaciones no paga, el impuesto PAIS tampoco, derechos de importación tampoco, derechos de exportación no paga a partir del año tres, la distribución de dividendos es 7 por ciento pero luego del tercer año baja al 0 por ciento".

A su cuestionamiento se sumaron la senadora del PRO, Guadalupe Tagliaferri y su par de Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti.

En sus redes sociales, Fernández Sagasti fue contundente con el régimen al cual calificó de “muy grave” porque propone que "cualquier norma o vía de hechos nacional o local por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente título será nulo de nulidad absoluta e insanable y la Justicia Federal deberá en forma inmediata impedir su aplicación"

“Es decir - opinó la senadora de UxP - que el RIGI puede vulnerar las leyes provinciales si estas van en contra de las inversiones que se apliquen bajo esta legislación. Esto significa que: si viene una empresa a invertir en hidrocarburos y le molesta la Ley Provincial de Aguas, la pueden derogar, algo que no podemos permitir bajo ningún punto de vista”.