La OIT acordó el primer convenio para trabajadores de plataformas: todos los detalles

De esta manera por primera vez una norma internacional dice expresamente que quien trabaja para una app tiene libertad sindical y derecho a negociar colectivamente, esté registrado como esté

uber-1607904.jpg La justicia porteña determinó que los conductores de plataformas digitales deben obtener licencia profesional y seguros específicos para operar.

Así, para definir si se es trabajador o independiente, lo que cuenta son "los hechos relativos a la ejecución del trabajo". Si la aplicación le asigna al trabajadores los pedidos, le pone la tarifa, evalúa al trabajador y lo sanciona y lo puede bloquear, eso pesa más que cualquier papel que le hayan hecho firmar y lo califique de "socio" o "colaborador independiente".

Así la OIT sentenció que detrás de la app hay un patrón.

Según consignó ATE este viernes: "el algoritmo deja de ser una caja negra. La plataforma está obligada a informarte qué sistemas automáticos usa para vigilarte, evaluarte y decidir sobre tu trabajo. Tenés derecho a una explicación por escrito de toda decisión que te perjudique. Si te bloquean la cuenta, te desactivan o no te pagan, tenés derecho a que esa decisión se revise, y tiene que haber intervención humana: ninguna máquina puede tener la última palabra sobre tu ingreso. El bloqueo arbitrario queda prohibido. El convenio trata al bloqueo como lo que siempre fue: un despido, que ahora exige explicación y revisión".

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El convenio también establece condiciones concretas: pago puntual y completo, con información clara de cuánto cobra el trabajador y qupe descuentos se le hacen; seguridad social en las mismas condiciones que cualquier otro trabajador; derecho a negarse a una situación de peligro grave sin sufrir represalias; protección contra la violencia y el acoso, incluso el que viene de los clientes.

La OIT aclaró además que la ley que rige para los trabajadores de plataformas es la del país donde se trabaja y cada Estado debe fiscalizar a las plataformas que operan en su territorio. Así, la casa matriz en otro país deja de servir como escudo.