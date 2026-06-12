CAME reclamó al Senado incorporar cambios a la Ley de Inocencia Fiscal

Otro de los puntos planteados es la suspensión temporal de ejecuciones fiscales y medidas cautelares, incluidos los embargos, para el sector pyme.

Asimismo, la organización pidió la creación de un plan especial de pagos de hasta 48 cuotas, con una condonación del 50% de los intereses devengados y una tasa de financiación equivalente al 50% de la tasa pasiva del Banco Nación. El régimen abarcaría deudas vencidas al 31 de mayo, además de planes de pago vigentes y caducos.

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Crisis en las pymes

Desde CAME señalaron que el reclamo se produce en un contexto de consumo deprimido y en medio del debate sobre una eventual reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Confiamos en que el Senado le otorgará a nuestro planteo un tratamiento prioritario. La situación requiere de resguardar a miles de empresas y trabajadores que dependen de la fortaleza y continuidad del sector productivo argentino”, afirmó el coordinador de la Comisión de Asuntos Tributarios de CAME, Vicente Lourenzo.

La entidad sostuvo que resulta indispensable que la Cámara alta avance con medidas que permitan preservar el entramado productivo nacional, fortalecer la competitividad de las pymes y acompañar su desarrollo en el actual escenario económico.