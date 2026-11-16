"Las recomendaciones están equivocadas": Javier Milei defendió el rumbo cambiario con criticas a economistas
Sin mostrar ningún tipo de autocrítica, el Presidente cargó contra detractores y analistas que sugieren una devaluación.
En el marco de la cena anual del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) realizada en el Alvear Palace Hotel, el presidente Javier Milei brindó un discurso ante empresarios y dirigentes en el que defendió la estrategia monetaria y cambiaria del Gobierno.
Sin autocrítica, el mandatario apuntó con dureza contra los economistas y analistas que advierten sobre un atraso del tipo de cambio o reclaman mayor flexibilidad en la política económica.
Según las declaraciones difundidas tras su exposición de este lunes por la noche, el libertario desestimó de plano las advertencias del mercado y cuestionó la capacidad técnica de quienes plantean correcciones al esquema actual, asegurando que "todas las recomendaciones están equivocadas" y acusando a sus detractores de leer mal la coyuntura económica.
El rechazo de Javier Milei la devaluación y las críticas a los economistas
Durante su intervención frente al círculo rojo, Javier Milei insistió en que persiste un problema de sobrante monetario y comparó la propuesta de aplicar políticas monetarias activas con "llamar a Nerón para apagar un incendio".
En la misma línea, el jefe de Estado rechazó las versiones y pedidos vinculados a una eventual corrección cambiaria, argumentando que la acumulación de divisas por parte del Ejecutivo demuestra que no existe un atraso.
"¿Quieren devaluar? Desde que ganamos las elecciones compramos más de 20.000 millones de dólares. En lo que va del año, 17.000 millones de dólares. Si no hubiéramos comprado todos esos dólares, el tipo de cambio estaría, con suerte, en 1.000", sostuvo el Presidente ante el auditorio empresarial.
Para Milei, impulsar una suba del dólar en el escenario actual "generaría una expansión adicional de la demanda y una contracción de la oferta". Tras esa definición, el mandatario cerró su cuestionamiento con una descalificación directa hacia los analistas económicos que critican su gestión: "Si leen tan mal la coyuntura, obviamente no puedo pretender que hagan un upgrade de 30 años de teoría económica".
El debate abierto por el tipo de cambio y la actividad
Las palabras del Presidente en el CICyP se producen en medio de un debate recurrente entre distintos sectores productivos, consultoras privadas y economistas de diversas extracciones respecto de la competitividad cambiaria, el nivel de actividad y el ritmo de acumulación de reservas.
Mientras desde el oficialismo sostienen que el superávit fiscal, el control de la emisión y la compra de divisas consolidan el programa de estabilización, distintos analistas y referentes industriales vienen señalando la necesidad de observar la evolución de los costos internos en dólares y el impacto del esquema actual sobre la producción local y el empleo.
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