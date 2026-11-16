"¿Quieren devaluar? Desde que ganamos las elecciones compramos más de 20.000 millones de dólares. En lo que va del año, 17.000 millones de dólares. Si no hubiéramos comprado todos esos dólares, el tipo de cambio estaría, con suerte, en 1.000", sostuvo el Presidente ante el auditorio empresarial.

Para Milei, impulsar una suba del dólar en el escenario actual "generaría una expansión adicional de la demanda y una contracción de la oferta". Tras esa definición, el mandatario cerró su cuestionamiento con una descalificación directa hacia los analistas económicos que critican su gestión: "Si leen tan mal la coyuntura, obviamente no puedo pretender que hagan un upgrade de 30 años de teoría económica".

El debate abierto por el tipo de cambio y la actividad

Las palabras del Presidente en el CICyP se producen en medio de un debate recurrente entre distintos sectores productivos, consultoras privadas y economistas de diversas extracciones respecto de la competitividad cambiaria, el nivel de actividad y el ritmo de acumulación de reservas.

Mientras desde el oficialismo sostienen que el superávit fiscal, el control de la emisión y la compra de divisas consolidan el programa de estabilización, distintos analistas y referentes industriales vienen señalando la necesidad de observar la evolución de los costos internos en dólares y el impacto del esquema actual sobre la producción local y el empleo.