El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se apropió este miércoles de una de las frases que dejó el papa León XIV en su paso por la Argentina para echar por tierra las cada vez más fuertes versiones sobre el peligro de una fuerte corrida cambiaria el próximo año. "Cambien el chip", dijo Caputo parafraseando al Sumo Pontífice que había instado a hacer lo mismo al señalar que "no es necesario odiarnos ni usar un lenguaje tan violento" en las redes sociales en un obvia alusión al desefreno y la violencia con las que Javier Milei ataca a sus críticos en las distintas plataformas virtuales.