Luis Caputo se apropió de una frase del papa León XIV para echar por tierra versiones de una corrida cambiaria
El ministro Luis Caputo volvió a desmentir una corrida cambiaria ante el colapso del modelo que sigue destruyendo empresas y puestos de trabajo formales.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, se apropió este miércoles de una de las frases que dejó el papa León XIV en su paso por la Argentina para echar por tierra las cada vez más fuertes versiones sobre el peligro de una fuerte corrida cambiaria el próximo año. "Cambien el chip", dijo Caputo parafraseando al Sumo Pontífice que había instado a hacer lo mismo al señalar que "no es necesario odiarnos ni usar un lenguaje tan violento" en las redes sociales en un obvia alusión al desefreno y la violencia con las que Javier Milei ataca a sus críticos en las distintas plataformas virtuales.
En el marco del evento Somos Pymes en la Rural, Caputo descartó que la cotización del dólar se dispare el próximo año en la previa de las elecciones y atribuyó esa expectativa al salto del superávit comercial, que pasó de 8 mil millones a 30 mil millones de dólares en el último año. Caputo defendió además la gestión fiscal y monetaria del Gobierno y proyectó que las exportaciones se triplicarán hacia 2031.
“Está en el ADN de muchos argentinos, producto de toda la tormenta que hemos sufrido, el seguir pensando: 'No, en algún momento el dólar tiene que ir a 3 mil, a 4 mil' y demás. No es así, porque un plan de estabilización es exitoso”, remarcó Caputo y apeló al antecedente de Uruguay para descartar una devaluación brusca del peso de cara a las elecciones. “En los primeros dos años de su plan de estabilización el tipo de cambio de Uruguay se apreció un 50% en términos reales, el peso uruguayo. ¿Saben qué pasó después? No se movió más, porque el plan fue exitoso”, aseguró.
Y sentenció: "yo diría, cambien el chip, esto es la Argentina, no va a pasar”. Caputo insistió en que la mayor disponibilidad de divisas, y no una reducción de la demanda de dólares, explica la ausencia de tensión cambiaria. “No es que la gente no se está dolarizando, la gente se dolariza, pero hay muchos más dólares”, explicó.
íHoy hay dólares para los que quieren ahorrar en dólares, hay dólares para los que quieren importar, que no tienen que coimear a ningún funcionario, hay dólares para las empresas e incluso sobran dólares para que el Banco Central recomponga su balance, lo que es fundamental para mantener el valor de nuestra moneda”, siguió ante empresarios pyme.
Aunque el modelo del tándem Milei - Caputo sigue destruyendo puestos de trabajo formales y profundiza la precarización laboral, el ministro de Economía aseguró que la Argentina registra creación de empleo por primera vez en casi 20 años, aunque reconoció que se trata mayormente de empleo informal. “No es el empleo que yo como ministro quisiera ver, pero por lo menos es la primera vez que estamos viendo un crecimiento en el nivel de empleo”, admitió.
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