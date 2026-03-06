Llamado y confesión inesperada: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hablaron de su boda
Durante una entrevista televisiva en Paraguay, la cantante recibió una llamada sorpresa del futbolista y ambos terminaron revelando en vivo que tienen ganas de dar el gran paso.
La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de un divertido e inesperado momento que se produjo en plena televisión en vivo. Lo que comenzó como una entrevista habitual terminó convirtiéndose en una situación viral cuando el futbolista llamó a la cantante mientras ella hablaba en un programa del canal paraguayo Telefuturo.
La artista se encontraba visitando Paraguay y participaba de una nota televisiva cuando, de repente, su celular comenzó a sonar. Al ver quién la estaba llamando, decidió atender en vivo y advertirle rápidamente a su pareja sobre la situación. Entre risas y con cierta picardía, Tini intentó anticiparse a cualquier comentario que pudiera comprometerlos frente a las preguntas de los conductores.
“Ay, me está llamando. ‘Amor, estoy en vivo’. Nos preguntan si nos casamos pero yo todavía no dije nada”, comentó la cantante al atender el teléfono, tratando de ponerlo al tanto de la charla que se estaba desarrollando en el estudio.
El intercambio se volvió aún más entretenido cuando la conductora del ciclo intervino y mencionó el anillo que llevaba Stoessel, generando más especulaciones sobre un posible compromiso. “Le preguntamos por este anillo”, señaló la periodista, a lo que la cantante respondió: “Me dicen que les llamó mucho la atención”.
Desde el otro lado del teléfono, el mediocampista del Atlético de Madrid se mostró sorprendido por la situación y preguntó: “¿Es una pregunta para mí?”. En ese momento, el conductor Quique tomó el celular de la artista para enfocar el teléfono y lanzó una frase que desató uno de los momentos más comentados de la entrevista: “Tini nos dijo que se casa con vos a fin de año”.
Antes de que De Paul pudiera responder, la cantante reaccionó rápidamente y lo frenó entre risas: “¿Qué? Yo no dije eso”. El futbolista, que conoce bien el estilo de su pareja, respondió con cautela: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.
Sin embargo, la charla terminó dando un giro inesperado cuando la propia Tini decidió sincerarse frente a las cámaras y confirmar que el deseo de casarse existe. “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”, afirmó con naturalidad, sorprendiendo tanto a los conductores como a los espectadores.
Para cerrar el momento, De Paul dejó una frase que alimentó todavía más las versiones de boda: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”. La respuesta, cargada de complicidad, fue interpretada por muchos fanáticos como una posible pista sobre cuándo podría concretarse el esperado casamiento.
