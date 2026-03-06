Llamado y confesión inesperada: Tini Stoessel y Rodrigo de Paul hablaron de su boda

tini de paul 1

Antes de que De Paul pudiera responder, la cantante reaccionó rápidamente y lo frenó entre risas: “¿Qué? Yo no dije eso”. El futbolista, que conoce bien el estilo de su pareja, respondió con cautela: “La conozco y no creo que haya dicho eso”.

Sin embargo, la charla terminó dando un giro inesperado cuando la propia Tini decidió sincerarse frente a las cámaras y confirmar que el deseo de casarse existe. “Igual, puede ser, tenemos ganas de casarnos. Eso sí lo podemos decir. Ya está”, afirmó con naturalidad, sorprendiendo tanto a los conductores como a los espectadores.

Para cerrar el momento, De Paul dejó una frase que alimentó todavía más las versiones de boda: “Lo único que puedo decir es que a fin de año tengo vacaciones”. La respuesta, cargada de complicidad, fue interpretada por muchos fanáticos como una posible pista sobre cuándo podría concretarse el esperado casamiento.