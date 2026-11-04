Sandra Pettovello activó un plan para que mujeres cobren $1.436.400 de Anses sin hacer nada
El Ministerio de Capital Humano de Sandra Pettovello simplificó el acceso a la Asignación por Embarazo (AUE) de ANSES para automatizar los pagos.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, anunció una simplificación en el acceso a la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE). A través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) habilitó el alta automática para las mujeres embarazadas que se encuentren en situación de vulnerabilidad.
Cómo funciona el cobro automático sin hacer trámites de Anses
La nueva disposición establece que aquellas mujeres que cumplan con los requisitos y se encuentren inscriptas en el Programa Sumar+, comenzarán a cobrar la asignación de forma automática sin necesidad de acercarse a una oficina, gracias al cruce de datos con el Ministerio de Salud.
La automatización no solo impacta en el pago mensual, sino también en el remanente retenido. Una vez registrado el nacimiento en las bases del Estado, y siempre que la beneficiaria haya cumplido con los controles médicos correspondientes, ANSES depositará directamente el 20% acumulado de todos los meses "sin hacer ningún trámite".
A quiénes les corresponde y cuáles son los requisitos
El apoyo económico de la AUE está destinado exclusivamente a:
- Personas desocupadas (incluido su cónyuge o conviviente).
- Trabajadoras informales (con ingresos inferiores al Salario Mínimo Vital y Móvil).
- Monotributistas sociales.
- Trabajadoras y desempleadas de casas particulares registradas.
- Personas inscriptas en programas sociales.
Para acceder, las titulares deben cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
- Transitar un embarazo de 12 semanas o más.
- Ser argentina o naturalizada (y contar con DNI vigente). En el caso de las extranjeras, se exige acreditar al menos 3 años de residencia continua en el país.
- Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con la libreta de controles médicos (con excepción de monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares).
- No tener obra social (salvo las excepciones mencionadas).
- Si existe un trámite por un embarazo anterior, debe encontrarse debidamente finalizado.
Montos de noviembre 2026: cuánto se cobra por mes
Tras el último aumento por Movilidad del 1,93% aplicado en noviembre de 2026, los valores de la Asignación por Embarazo quedaron configurados de la siguiente manera, garantizando la cobertura durante los 9 meses de gestación:
Zona General:
- Monto total mensual: $159.611.
- Monto mensual cobrado (80%): $127.688,80.
- Retención acumulada (20% por mes): $31.922,20.
Zona Austral (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el Partido de Patagones):
- Monto total mensual: $207.495.
- Monto mensual cobrado (80%): $165.996.
- Retención acumulada (20% por mes): $41.499.
El total acumulado por los 9 meses de cobro asciende a $1.436.499 para la Zona General y $1.867.455 para la Zona Austral.
Si por algún motivo excepcional el alta no se generó de manera automática (como es el caso obligatorio para monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares con cobertura de obra social), el trámite debe iniciarse completando el Formulario PS 2.67 y solicitando un turno previo en la plataforma Mi ANSES.
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