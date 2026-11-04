Sandra Pettovello activó un plan para que mujeres cobren $1.436.400 de Anses sin hacer nada

Transitar un embarazo de 12 semanas o más.

o más. Ser argentina o naturalizada (y contar con DNI vigente). En el caso de las extranjeras, se exige acreditar al menos 3 años de residencia continua en el país.

Estar inscripta en el Programa Sumar+ y cumplir con la libreta de controles médicos (con excepción de monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares).

y cumplir con la libreta de controles médicos (con excepción de monotributistas sociales y trabajadoras de casas particulares). No tener obra social (salvo las excepciones mencionadas).

(salvo las excepciones mencionadas). Si existe un trámite por un embarazo anterior, debe encontrarse debidamente finalizado.

Montos de noviembre 2026: cuánto se cobra por mes

Tras el último aumento por Movilidad del 1,93% aplicado en noviembre de 2026, los valores de la Asignación por Embarazo quedaron configurados de la siguiente manera, garantizando la cobertura durante los 9 meses de gestación:

Zona General:

Monto total mensual: $159.611.

$159.611. Monto mensual cobrado (80%): $127.688,80.

$127.688,80. Retención acumulada (20% por mes): $31.922,20.

Zona Austral (La Pampa, Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, y el Partido de Patagones):

Monto total mensual: $207.495.

$207.495. Monto mensual cobrado (80%): $165.996.

$165.996. Retención acumulada (20% por mes): $41.499.

El total acumulado por los 9 meses de cobro asciende a $1.436.499 para la Zona General y $1.867.455 para la Zona Austral.

Si por algún motivo excepcional el alta no se generó de manera automática (como es el caso obligatorio para monotributistas sociales o trabajadoras de casas particulares con cobertura de obra social), el trámite debe iniciarse completando el Formulario PS 2.67 y solicitando un turno previo en la plataforma Mi ANSES.