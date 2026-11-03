Sandra Pettovello descartó críticas del papa León XIV al Gobierno y ratificó el diálogo con la Iglesia

En el contexto de la visita oficial del papa León XIV al país, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscó desactivar de manera tajante los rumores sobre posibles cruces institucionales entre el Vaticano y la Casa Rosada. Durante una entrevista radial, la titular de la cartera social aseguró que la estadía del líder religioso estará enfocada de forma exclusiva en la doctrina social eclesiástica y en el contacto directo con la grey católica.