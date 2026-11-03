Sandra Pettovello descartó críticas del papa León XIV al Gobierno y ratificó el diálogo con la Iglesia
La ministra de Capital Humano minimizó las tensiones previas a la llegada del sumo pontífice y sostuvo que su mensaje estará centrado estrictamente en cuestiones pastorales y sociales.
En el contexto de la visita oficial del papa León XIV al país, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, buscó desactivar de manera tajante los rumores sobre posibles cruces institucionales entre el Vaticano y la Casa Rosada. Durante una entrevista radial, la titular de la cartera social aseguró que la estadía del líder religioso estará enfocada de forma exclusiva en la doctrina social eclesiástica y en el contacto directo con la grey católica.
Visita pastoral y foco en la contención de la pobreza
La ministra remarcó que las intervenciones y las homilías del sumo pontífice no buscarán interferir en las decisiones económicas del Poder Ejecutivo ni alimentar disputas partidarias. Las actividades agendadas para las distintas jornadas mantendrán un perfil enfocado en la contención de los sectores vulnerables, la erradicación de la pobreza y la promoción de la paz social en toda la región.
En ese sentido, las posturas tradicionales de la institución eclesiástica respecto del contexto socioeconómico del país forman parte de su doctrina histórica y no constituyen un ataque directo contra el rumbo de la gestión oficialista. Las homilías y los mensajes emitidos desde la Santa Sede siempre mantienen una línea de coherencia con el Evangelio, por lo que las interpretaciones sobre lecturas políticas internas carecen de sustento operativo.
Vínculo fluido y reestructuración de la asistencia estatal
Los canales de comunicación entre la Casa Rosada y los representantes del episcopado nacional y de la Santa Sede se mantienen abiertos de manera constante y sin cortocircuitos. Las reuniones técnicas previas a la diagramación de la agenda protocolar permitieron establecer prioridades comunes en materia de asistencia a los sectores marginados.
Por otra parte, el proceso de reestructuración en la entrega de la ayuda social impulsado desde la cartera nacional permitió eliminar la intermediación de organizaciones sociales y optimizar el alcance de las partidas presupuestarias destinadas a los comedores comunitarios.
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