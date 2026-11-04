A qué hora llega el tormentón de barro que enfangará los parques de Buenos Aires en el fin de semana largo

A las 03:00 horas, el viento rotará hacia el sector sur con ráfagas intensas de 45 km/h, provocando que la sensación térmica se desplome hasta los 10°C. A las 06:00 de la mañana, las lluvias débiles persistirán y el frío será aún más crudo: aunque el termómetro marcará 11°C, el impacto del viento sur hará que la sensación térmica baje hasta los 7°C.

A qué hora vuelve el sol a Buenos Aires

Quienes deseen disfrutar de los parques deberán esperar a que el terreno comience a secarse durante la tarde del sábado. A partir de las 12:00 horas, el clima empezará a mostrar nubes y claros, dando paso a un cielo soleado hacia las 15:00 horas, con una máxima de 19°C.

Para el domingo 8 de noviembre, el pronóstico oficial anticipa condiciones ideales para salir de casa, con un cielo completamente despejado durante toda la jornada.