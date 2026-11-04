A qué hora llega el tormentón de barro que enfangará los parques de Buenos Aires en el fin de semana largo
Un tormentón y los fuertes vientos del sur complicarán las salidas al aire libre durante el inicio del fin de semana. Cuándo mejoran las condiciones.
Los planes al aire libre para este fin de semana largo en la Ciudad de Buenos Aires se verán frustrados por la llegada de un frente inestable. El pronóstico del tiempo anticipa un tormentón que, combinado con un brusco descenso de la temperatura, dejarán los parques y plazas con barro y charcos durante la primera parte del descanso.
Cuándo empiezan las lluvias y el descenso térmico
El deterioro de las condiciones climáticas se hará evidente a partir de la tarde del viernes 6 de noviembre. Durante la mañana el cielo se mantendrá nuboso, pero a partir de las 14:00 horas comenzará a registrarse una probabilidad del 30% de lluvias débiles, con una temperatura que rondará los 23°C.
Hacia el final de la tarde y la noche, la inestabilidad se intensificará:
- A las 17:00 y 20:00 horas, la probabilidad de lluvias se elevará al 60%.
- A las 23:00 horas, la temperatura caerá a 16°C y se mantendrán las precipitaciones nocturnas.
El frío y el viento sur de la madrugada del sábado
IMPORTANTE: El Gobierno habilitó el traslado de un feriado y se activó un fin de semana largo de cinco días
El momento más adverso, que terminará de enfangar los espacios verdes, se registrará durante la madrugada y la mañana del sábado 7 de noviembre.
A las 03:00 horas, el viento rotará hacia el sector sur con ráfagas intensas de 45 km/h, provocando que la sensación térmica se desplome hasta los 10°C. A las 06:00 de la mañana, las lluvias débiles persistirán y el frío será aún más crudo: aunque el termómetro marcará 11°C, el impacto del viento sur hará que la sensación térmica baje hasta los 7°C.
A qué hora vuelve el sol a Buenos Aires
Quienes deseen disfrutar de los parques deberán esperar a que el terreno comience a secarse durante la tarde del sábado. A partir de las 12:00 horas, el clima empezará a mostrar nubes y claros, dando paso a un cielo soleado hacia las 15:00 horas, con una máxima de 19°C.
Para el domingo 8 de noviembre, el pronóstico oficial anticipa condiciones ideales para salir de casa, con un cielo completamente despejado durante toda la jornada.
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