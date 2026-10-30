Sandra Pettovello avala el Decreto 525/95 que establece un necesario plus de ANSES para jubilados de la mínima
Con el objetivo de proteger el haber mínimo jubilatorio, la ANSES formalizó la acreditación de un haber complementario.
A través del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, la ANSES dio a conocer el calendario de liquidación correspondiente a jubilaciones y pensiones. En paralelo, las autoridades ratificaron la acreditación de un refuerzo económico enfocado en fortalecer el bolsillo de los jubilados con las prestaciones más bajas.
Cómo opera el mecanismo de ANSES para asegurar la jubilación mínima
El haber mínimo previsional encuentra su respaldo técnico en los artículos 17 y 34 de la Ley 24.241, reglamentados mediante el Decreto 525/1995.
Este instrumento legal instituye un mecanismo de compensación que absorbe la brecha entre el ingreso calculado y el piso legal establecido. De este modo, el sistema previsional garantiza el cumplimiento de la cobertura mínima obligatoria, cuyo valor nominal se reajusta de forma continua mediante la fórmula de movilidad correspondiente.{
Sandra Pettovello en Capital Humano, el Decreto 525/1995 y su impacto en las jubilaciones
En la actualidad, el Ministerio de Capital Humano supervisa el cumplimiento de la garantía previsional. Su tarea central es fiscalizar que la ANSES liquide estos complementos de manera automática, librando a los beneficiarios de realizar trámites presenciales o gestiones complejas.
Asimismo, el Decreto 525/1995 contempla situaciones específicas, como la reincorporación de los jubilados al mercado laboral.
Para estos casos, la norma establece expresamente que quienes reingresen a la actividad —sea en relación de dependencia o como independientes— deben continuar realizando los aportes de ley para sostener el sistema.
En el plano judicial, la reglamentación fijó pautas claras para las demandas contra la ANSES. Con el fin de agilizar los reclamos por reajustes y descentralizar el trámite, autorizó a los jubilados del interior a iniciar sus acciones legales en el juzgado federal de su jurisdicción.
Finalmente, se estableció el esquema para el pago de sentencias judiciales firmes. El procedimiento adopta un criterio de prioridad según la edad de los demandantes —otorgando preferencia a los adultos mayores de más edad para percibir los retroactivos—, sujeto a las partidas presupuestarias disponibles.
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