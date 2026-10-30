Sandra Pettovello avala el Decreto 525/95 que establece un necesario plus de ANSES para jubilados de la mínima.

Para estos casos, la norma establece expresamente que quienes reingresen a la actividad —sea en relación de dependencia o como independientes— deben continuar realizando los aportes de ley para sostener el sistema.

Sandra Pettovello aceptó a la Justicia y jubilados de Anses cobrarán con el Retro Suplemento el 82% móvil

En el plano judicial, la reglamentación fijó pautas claras para las demandas contra la ANSES. Con el fin de agilizar los reclamos por reajustes y descentralizar el trámite, autorizó a los jubilados del interior a iniciar sus acciones legales en el juzgado federal de su jurisdicción.

Finalmente, se estableció el esquema para el pago de sentencias judiciales firmes. El procedimiento adopta un criterio de prioridad según la edad de los demandantes —otorgando preferencia a los adultos mayores de más edad para percibir los retroactivos—, sujeto a las partidas presupuestarias disponibles.