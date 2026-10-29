Sandra Pettovello avaló la Resolución 304/2026 de Anses y se supo cuánto cobrarán los jubilados sin aportes
El Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello oficializó valores de prestaciones previsionales para noviembre. Conocé el monto exacto.
En línea con el esquema de actualizaciones atadas a la inflación, el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello avaló la normativa de la Anses que define los haberes para noviembre. Mediante la Resolución 304/2026, el Gobierno fijó los importes para adultos mayores que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos.
Cuánto cobrarán los jubilados sin aportes (PUAM) en noviembre
IMPORTANTE: El Gobierno firmó la Resolución 304 y jubilados cobrarán $2.988.765 para cumplir con la Constitución Nacional
Los adultos mayores de 65 años que no cumplen con los años de servicio exigidos por la ley acceden a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), una prestación no contributiva cuyo monto equivale al 80% de una jubilación mínima.
Con el ajuste del 1,93% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, la Anses estableció que la PUAM pasará a ser de $355.326,77 a partir del mes de noviembre.
A este monto básico, los beneficiarios deberán sumarle el bono extraordinario de $70.000, el cual fue ratificado por el Gobierno para los sectores de menores ingresos, aunque su valor permanece congelado desde marzo de 2024. De esta manera, el ingreso bruto total para un jubilado sin aportes será de $425.326,77.
El detalle de los haberes generales y el descuento de PAMI
La misma Resolución 304/2026 estableció los parámetros para el resto de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La jubilación mínima se fijó en $444.158,46 (alcanzando los $514.158,46 con el bono incluido), mientras que la jubilación máxima trepó a $2.988.765,82.
Es importante recordar que todos los haberes sufren el descuento obligatorio destinado al financiamiento del PAMI, sin importar si el titular utiliza o no la obra social. A los jubilados que perciben la mínima se les retiene un 3% sobre su haber (sin contar el bono), mientras que a quienes cobran un monto mayor se les aplica un descuento del 6% sobre el excedente. Tras esta deducción, el haber de bolsillo neto para la mínima será de $500.833,70.
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