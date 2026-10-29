Sandra Pettovello avaló la Resolución 304/2026 de Anses y se supo cuánto cobrarán los jubilados sin aportes

El detalle de los haberes generales y el descuento de PAMI

La misma Resolución 304/2026 estableció los parámetros para el resto de los jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La jubilación mínima se fijó en $444.158,46 (alcanzando los $514.158,46 con el bono incluido), mientras que la jubilación máxima trepó a $2.988.765,82.

Es importante recordar que todos los haberes sufren el descuento obligatorio destinado al financiamiento del PAMI, sin importar si el titular utiliza o no la obra social. A los jubilados que perciben la mínima se les retiene un 3% sobre su haber (sin contar el bono), mientras que a quienes cobran un monto mayor se les aplica un descuento del 6% sobre el excedente. Tras esta deducción, el haber de bolsillo neto para la mínima será de $500.833,70.