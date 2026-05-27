ANSES: cuáles son las fechas confirmadas de junio para el pago de jubilaciones

Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados

Durante junio, los beneficiarios cobrarán dos conceptos en una misma acreditación:

El haber mensual con actualización por movilidad.

El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.

El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.