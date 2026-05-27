ANSES: cuáles son las fechas confirmadas de junio para el pago de jubilaciones
El organismo estatal brindó detalles sobre estos montos destinados a distintos beneficiarios durante el sexto mes del año.
a Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en junio de 2026 las jubilaciones y pensiones van a volver a recibir un aumento, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia el dato de la inflación de dos meses atrás del INDEC.
Además del incremento del 2,6%, también se va a pagar medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Al aumento mensual, se le suma el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.
Cuándo cobran los jubilados que perciben la mínima en junio 2026
El calendario para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo quedó establecido de la siguiente manera:
- DNI terminados en 0: lunes 8 de junio de 2026
- DNI terminados en 1: martes 9 de junio de 2026
- DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio de 2026
- DNI terminados en 3: jueves 11 de junio de 2026
- DNI terminados en 4: viernes 12 de junio de 2026
- DNI terminados en 5: martes 16 de junio de 2026
- DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio de 2026
- DNI terminados en 7: jueves 18 de junio de 2026
- DNI terminados en 8: viernes 19 de junio de 2026
- DNI terminados en 9: lunes 22 de junio de 2026
El cronograma presenta una interrupción luego del pago a los documentos terminados en 4, debido al fin de semana largo y a los feriados nacionales programados para esa semana. Por ese motivo, los depósitos se retomarán el martes 16 de junio.
Qué incluye el pago de junio para jubilados y pensionados
Durante junio, los beneficiarios cobrarán dos conceptos en una misma acreditación:
- El haber mensual con actualización por movilidad.
- El medio aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.
El aguinaldo se calcula tomando el 50% del mejor haber percibido durante los primeros seis meses del año. En el caso de jubilados y pensionados, el monto suele depositarse junto con el haber mensual, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.
Desde el Gobierno remarcaron que el objetivo es mantener el esquema de pagos unificado para evitar demoras y facilitar la acreditación automática en las cuentas bancarias de cada titular.
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