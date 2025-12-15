Santiago Bausili explicó el nuevo programa monetario y anticipó una etapa de "remonetización"

Santiago Bausilli se refirió también al funcionamiento del mercado cambiario y sostuvo que las compras de dólares para acumular reservas serán compatibles con el volumen diario de operaciones. En una primera etapa, el Banco Central comprará alrededor del 5% del volumen diario, con margen para ajustar ese porcentaje si el mercado se vuelve más volátil, además, no descartó realizar compras puntuales de mayor magnitud si fuera necesario para garantizar el normal funcionamiento del mercado.

En el plano institucional, anunció que el Banco Central retomará la publicación del informe trimestral de política monetaria a partir de diciembre de 2025. Ese documento servirá para explicar la situación económica, las perspectivas de inflación y los motivos detrás de las decisiones de política monetaria.

Por último, ratificó que continuará la normalización gradual de los encajes bancarios, un proceso que se implementará de manera progresiva y en línea con la estabilidad de precios y la recuperación del crédito.

Con este conjunto de medidas, el Banco Central busca dar mayor previsibilidad a la política monetaria y cambiaria, en un contexto de crecimiento económico, mayor demanda de dinero y menor volatilidad.

Cómo se aplicará el programa monetario desde 2026

Durante la conferencia, Santiago Bausili explicó que la política monetaria se ajustará según la inflación, la evolución de la actividad económica y las condiciones financieras. Mientras la inflación local sea más alta que la internacional, el Banco Central mantendrá una postura contractiva, es decir, cuidará que la cantidad de dinero no crezca por encima de lo necesario.

Para manejar la expansión monetaria vinculada a la compra de reservas, el BCRA seguirá utilizando herramientas habituales, como operaciones de mercado abierto y acuerdos de recompra (repos) con los bancos. En caso de ser necesario, también podrá modificar los encajes, buscando niveles prudentes.

Las operaciones de repos se realizarán diariamente a tasas definidas por el Banco Central, tomando como referencia los valores del mercado. El objetivo es que los bancos coloquen sus excedentes de liquidez a plazos mayores y a tasas reales positivas. Estas operaciones se harán dentro del horario de mercado y sin mecanismos automáticos.

La ventanilla de pases activos seguirá vigente con las actuales limitaciones de monto y plazo, y su tasa se fijará por encima de la del mercado de corto plazo. En paralelo, el Banco Central continuará coordinando con el Ministerio de Economía la gestión de la deuda y la programación financiera, para evitar interferencias con la política monetaria.

Finalmente, anticipó un escenario de crecimiento de la actividad y del crédito al sector privado. En ese contexto, el Banco Central abastecerá la demanda de dinero mediante la compra de reservas, procurando que la oferta monetaria crezca más lentamente que la demanda, con el objetivo de seguir reduciendo la inflación.