Bombazo: aseguran que Paulo Dybala será refuerzo de Boca
Trascendió este lunes que el campeón del mundo no renovará su contrato con Roma y volverá a la Argentina para jugar en Boca, en una decisión que sacude el mercado internacional.
El fútbol argentino quedó sacudido por una verdadera bomba del mercado: Paulo Dybala será refuerzo de Boca a partir de junio. El atacante cordobés no continuará en la Roma y regresará al país luego de finalizar su contrato con el club italiano.
Según se informó en el programa Cómo Te Va, de DSports Radio, el futbolista y la Roma no mantienen negociaciones para renovar el vínculo que vence a mediados de año, por lo que su salida del equipo italiano es un hecho. De esta manera, la “Joya” llegará al Xeneize en condición de libre.
Los motivos que acercaron a Paulo Dybala a Boca
Si bien Dybala cuenta con propuestas de distintos clubes de Europa, además de intereses desde Arabia Saudita y la MLS, el delantero decidió priorizar el regreso al país. La posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Boca aparece como uno de los principales factores en su elección. A eso se suma el deseo de volver a compartir plantel con Leandro Paredes y afrontar un nuevo desafío en el fútbol argentino, luego de una extensa y exitosa carrera en el Viejo Continente.
Qué había dicho el Consejo de Fútbol sobre esta chance
Días atrás, Marcelo “Chelo” Delgado, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, se había referido al posible arribo de Dybala con cautela. “Ojalá nosotros podamos hacer el esfuerzo más allá de que exista la posibilidad”, expresó en diálogo con Radio La Red. “Por ahora es un sueño y una ilusión”, había agregado, aunque ahora ese anhelo parece estar cada vez más cerca de convertirse en realidad.
Mientras tanto, Dybala atraviesa un presente irregular en la Roma y fue suplente en los últimos tres partidos del equipo dirigido por Gian Piero Gasperini. Su regreso al país marcará uno de los pases más resonantes de los últimos años y promete generar un impacto inmediato en el mundo Boca y en el fútbol argentino.
