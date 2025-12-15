Bombazo: aseguran que Paulo Dybala será refuerzo de Boca

Los motivos que acercaron a Paulo Dybala a Boca

Si bien Dybala cuenta con propuestas de distintos clubes de Europa, además de intereses desde Arabia Saudita y la MLS, el delantero decidió priorizar el regreso al país. La posibilidad de disputar la Copa Libertadores con Boca aparece como uno de los principales factores en su elección. A eso se suma el deseo de volver a compartir plantel con Leandro Paredes y afrontar un nuevo desafío en el fútbol argentino, luego de una extensa y exitosa carrera en el Viejo Continente.