Detuvieron a Nick Reiner por el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michelle Singer
El joven de 32 años fue interrogado por la policía tras la muerte de sus padres y, ahora, oficialmente fue arrestado en el Departamento de Los Ángeles.
Este domingo, el mundo de Hollywood se despertó con la trágica noticia del asesinato del influyente director de cine Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, Michele Singer Reiner, de 68. La pareja fue encontrada muerta en su residencia de Los Ángeles, según confirmaron fuentes cercanas a la familia a la prensa internacional.
La policía fue alertada mediante una llamada de emergencia alrededor de las 15:30. Las víctimas fueron halladas por Romy Reiner, hija del matrimonio. El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) inmediatamente abrió una investigación por homicidio. La magnitud del incidente provocó un amplio despliegue policial en la vivienda, cuyo valor se estima en 13,5 millones de dólares.
Los primeros detalles de la investigación y el primer sospechoso
Fuentes consultadas por el Daily Mail sugieren que la pareja habría fallecido como resultado de un ataque con arma blanca, presuntamente perpetrado tras una discusión familiar.
La revista People recogió testimonios que apuntan a que el principal sospechoso es Nick Reiner, de 32 años, hijo del matrimonio, quien se encuentra bajo custodia de las autoridades y ya fue sometido a interrogatorio. Un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó a Page Six que Nick fue detenido y se le fijó una fianza de 4 millones de dólares. Aunque las autoridades aún no han formalizado cargos, se prevé la apertura de una causa por doble asesinato agravado por el vínculo familiar.
Adicionalmente, las autoridades deslizaron que el hijo de la pareja habría tenido relación con una pandilla y que el doble asesinato podría estar vinculado a este grupo. Sin embargo, no se ofrecieron más especificaciones sobre esta línea de investigación.
La escena del crimen y el legado de los Reiner
La escena del crimen fue acordonada y permanece bajo resguardo policial, a la espera de una orden judicial que permita el ingreso a la propiedad para recabar pruebas determinantes. Según declaraciones oficiales reportadas por el Daily Mail, no existen signos de entrada forzada, y hasta el momento, únicamente miembros de la familia han sido considerados para prestar testimonio.
Rob Reiner fue una figura central en el cine de las últimas décadas, dejando un legado como director de aclamados títulos como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me. Por su parte, su esposa, Michele Singer Reiner, se destacó en la industria como productora y activista. La pareja, que se casó en 1989, tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario