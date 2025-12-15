Detuvieron a Nick Reiner por el asesinato de sus padres Rob Reiner y Michelle Singer

reiner 1

reiner 2

La escena del crimen y el legado de los Reiner

La escena del crimen fue acordonada y permanece bajo resguardo policial, a la espera de una orden judicial que permita el ingreso a la propiedad para recabar pruebas determinantes. Según declaraciones oficiales reportadas por el Daily Mail, no existen signos de entrada forzada, y hasta el momento, únicamente miembros de la familia han sido considerados para prestar testimonio.

Rob Reiner fue una figura central en el cine de las últimas décadas, dejando un legado como director de aclamados títulos como When Harry Met Sally, The Princess Bride y Stand by Me. Por su parte, su esposa, Michele Singer Reiner, se destacó en la industria como productora y activista. La pareja, que se casó en 1989, tuvo tres hijos: Romy Reiner, Nick Reiner y Jake Reiner.