La foto inédita de Juan Darthés en Brasil tras ser condenado por la denuncia de Thelma Fardín

La maniobra legal de Juan Darthés para revertir la condena

El reaparecido perfil del actor coincide con una nueva jugada judicial que sus defensores preparan en Brasil. La maniobra busca revertir la condena dictada el pasado 20 de marzo, que lo sentenció a seis años de prisión bajo un régimen semiabierto por los cargos de abuso sexual contra Thelma Fardín.

El periodista Pablo Layus reveló en Intrusos (América TV) que el equipo legal de Darthés planea solicitar la nulidad del proceso. Layus explicó que la estrategia se basa en la figura de un perito que habría trabajado en la defensa de Fardín y que, supuestamente, estaría vinculado a una "banda de abogados" dedicada a realizar "falsas denuncias" para orquestar "juicios millonarios" en Argentina.

“No sé si ustedes supieron, hace poco tiempo se descubrió una banda de abogados que trabajaba en zona norte, donde utilizaba y hacían falsas denuncias para toda una opereta de juicios millonarios. Ellos utilizaban un perito. Ese perito es el mismo perito que, de alguna manera, se basó mucho en la defensa de Thelma Fardín”, explicó Layus.

thelma fardin juan darthes

Luego, agregó que: “De eso se está hablando en la justicia de los abogados de Juan Darthés en Brasil, consultando y hablando con el abogado, con Burlando acá, para a presentar todos esos papeles y pedir la nulidad del juicio en Brasil”.

La información generó sorpresa y rechazo en el estudio. El conductor Adrián Pallares fue categórico al recordar que Darthés "ya está condenado". Por su parte, Iavícoli expresó su indignación: “Lo que le pasó a ella no tiene nada que ver con que en el camino se te haya cruzado un perito trucho. Pongan a uno como la gente, porque sino queda como que es mentira lo que a ella le pasó y a otras, porque no es solo una. Y él zafa, es un delirio”.

Layus aclaró que, si la estrategia prosperara, "no es que zafa, sino que sería la nulidad del juicio y podrían obligar a que haya otro juicio más".

Pallares cerró el tema remarcando la decisión inicial del actor: “Sí, igual hoy por hoy está condenado. Y bueno, y aparte Darthés, chicos... eligió fugarse del país cuando se pudo haber quedado acá a defenderse del delito más aberrante que te pueden acusar que es violar a una menor. Él decidió irse en una semana, desde que fue la conferencia de actrices argentinas hasta que él se fue pasó una semana. Y él decidió irse del país y nunca más volvió”.

El conductor hizo referencia a la estrategia de su abogado, Fernando Burlando, quien aprovechó la nacionalidad brasileña del actor para evitar la extradición.