Descubrí Mendoza: el destino con volcanes inactivos, montañas y muchas bajadas de agua
Un destino que se caracteriza por sus termas con propiedades curativas y los paisajes con cerros a partir de caminatas o cabalgatas innovadoras.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares de nuestro país para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Mendoza es una de las provincias más famosas de la República Argentina. Con su increíble y envidiada producción vitivinía, los turistas sueñan con degustar los mejores vinos pero también cuenta con otras opciones interesantes para descubrir.
Dentro de la provincia, existe un sitio que combina el mejor panorama de la región con aguas termales naturales y volcanes inactivos.
Se trata de El Sosneado, que se caracteriza por sus termas con propiedades curativas, pero también por sus destacadas actividades. Entre ellas, los turistas pueden visitar volcanes y cerros a través de largas caminatas o cabalgatas con la opción de llegar al famoso Valle de las Lágrimas, el sitio donde se encuentran los restos de la tragedia de los Andes.
Qué se puede hacer en El Sosneado
El Sosneado es una localidad mendocina reconocida por sus termas naturales y sus imponentes paisajes que combinan volcanes inactivos y vertientes increíbles. Una de sus principales atracciones son las ruinas del Hotel Termas el Sosneado. Las piletas de aguas termales al aire libre se conservan con las propiedades curativas intactas.
Entre los paisajes más importantes para apreciar se encuentran la Cuesta de los Terneros, donde suelen comenzar todos los circuitos de trekking; la Cueva del Indio y el imponente Volcán Overo junto con sus glaciares que tiene más de 4600 metros de altura. Además, varias de las excursiones acercan a los turistas hasta los restos del famoso avión de los rugbiers uruguayos en el Valle de las Lágrimas.
Otras de las bellezas naturales imperdibles de este distrito es la Laguna el Sosneado, un espejo de agua cristalina donde es posible acampar para conectar con la naturaleza única de la región.
Dónde queda El Sosneado
El distrito y localidad de El Sosneado se encuentra dentro del departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza. Se ubica a 45 kilómetros de Malargüe, 140 km de la turística ciudad de San Rafael y a 300 de la capital provincial, por lo resulta fácil acceder desde distintos puntos.
Cómo llegar a El Sosneado
Hay varias maneras de llegar a El Sosneado y todo dependerá del punto de Mendoza desde donde inicies. Partiendo desde la capital de la provincia, se debe tomar la Ruta Nacional 40 por 275 kilómetros aproximadamente, un viaje en auto de tres horas. Desde San Rafael, el camino más rápido es a través de la Ruta Nacional 143 y la Ruta Nacional 40, donde se llegará a destino en un poco más de dos horas y media.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario