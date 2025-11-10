Descubrí Mendoza: el destino con volcanes inactivos, montañas y muchas bajadas de agua

El Sosneado Mendoza

Entre los paisajes más importantes para apreciar se encuentran la Cuesta de los Terneros, donde suelen comenzar todos los circuitos de trekking; la Cueva del Indio y el imponente Volcán Overo junto con sus glaciares que tiene más de 4600 metros de altura. Además, varias de las excursiones acercan a los turistas hasta los restos del famoso avión de los rugbiers uruguayos en el Valle de las Lágrimas.

Otras de las bellezas naturales imperdibles de este distrito es la Laguna el Sosneado, un espejo de agua cristalina donde es posible acampar para conectar con la naturaleza única de la región.

El Sosneado Lago.webp

Dónde queda El Sosneado

El distrito y localidad de El Sosneado se encuentra dentro del departamento de San Rafael en la provincia de Mendoza. Se ubica a 45 kilómetros de Malargüe, 140 km de la turística ciudad de San Rafael y a 300 de la capital provincial, por lo resulta fácil acceder desde distintos puntos.

Cómo llegar a El Sosneado

Hay varias maneras de llegar a El Sosneado y todo dependerá del punto de Mendoza desde donde inicies. Partiendo desde la capital de la provincia, se debe tomar la Ruta Nacional 40 por 275 kilómetros aproximadamente, un viaje en auto de tres horas. Desde San Rafael, el camino más rápido es a través de la Ruta Nacional 143 y la Ruta Nacional 40, donde se llegará a destino en un poco más de dos horas y media.