Según el Banco Central, la mora de las familias con los bancos se triplicó en el último año
La morosidad anotó en mayo una nueva suba para posicionarse en 12,8%, 8,3 puntos porcentuales por encina del mismo mes del año pasado.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó este viernes su “Informe sobre Bancos” correspondiente a mayo pasado, del que se desprende que la mora de las personas y las familias con los bancos privados y públicos sigue en alza.
En efecto, la morosidad anotó una nueva suba para posicionarse en 12,8%, 0,7 puntos porcentuales por encima de abril y 8,3 superior al mismo mes del año pasado, casi triplicándose en doce meses.
En tanto, la irregularidad en las empresas aumentó al 3,5%, con 0,1 puntos porcentuales por encima de abril y 2,5 más en la comparación interanual. Así, el ratio de irregularidad del crédito al sector privado se ubicó en 7,7% a nivel agregado, registrando un aumento de 0,4 puntos porcentuales mensual y 5,1 interanual.
No obstante, la autoridad monetaria señala que "en los últimos meses el ritmo de deterioro de este segmento de las financiaciones exhibió cierta moderación, en el marco de una desaceleración gradual del crecimiento real de la cartera irregular".
Créditos y depósitos
En otro orden, siempre según el citado informe del Banco Central, durante mayo el sistema financiero mostró una leve recuperación del crédito total al sector privado: aumentó 0,3% mensual y 5,1% interanual en pesos. El desempeño en el período estuvo dinamizado principalmente por las líneas comerciales y aquellas con garantía real.
En moneda extranjera, el crédito se incrementó 2,6% entre puntas de mes y 52,1% año contra año; así, el saldo de crédito total (sumando ambas monedas) aumentó 0,8% mensual y 10,8% interanual.
Por último, los depósitos en pesos se redujeron durante el quinto mes, como consecuencia del desempeño de los depósitos a plazo: se contrajeron 0,9% mensual (-1,3% interanual), mientras que en moneda extranjera estuvieron en niveles similares (con -0,2% mensual y +27,8% interanual).
"Los depósitos a la vista mostraron comportamientos diferenciados en el período: aumento en las cuentas remuneradas y disminución en aquellas sin remunerar", indica el informe del BCRA.
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