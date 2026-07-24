Según el Banco Central, la mora de las familias con los bancos se triplicó en el último año

En moneda extranjera, el crédito se incrementó 2,6% entre puntas de mes y 52,1% año contra año; así, el saldo de crédito total (sumando ambas monedas) aumentó 0,8% mensual y 10,8% interanual.

Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Por último, los depósitos en pesos se redujeron durante el quinto mes, como consecuencia del desempeño de los depósitos a plazo: se contrajeron 0,9% mensual (-1,3% interanual), mientras que en moneda extranjera estuvieron en niveles similares (con -0,2% mensual y +27,8% interanual).

"Los depósitos a la vista mostraron comportamientos diferenciados en el período: aumento en las cuentas remuneradas y disminución en aquellas sin remunerar", indica el informe del BCRA.