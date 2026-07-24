El Banco Central habilitó la apertura de cuentas sueldo en dólares: todos los detalles

La medida afecta tanto a trabajadores bajo la Ley de Contrato de Trabajo como a esquemas de remuneración no alcanzados por el régimen laboral tradicional.

Javier Milei le renovó el cargo al juez que habilitó la reforma laboral: cumple 75 años

El juez del fuero del Trabajo Víctor Arturo Pesino que restableció la vigencia de la reforma laboral, y que cumple 75 años, fue nombrado por el presidente Javier Milei para continuar en el cargo por cinco años más.

Tras el acuerdo del Senado, el presidente dio el aval para que Pesino, que integra la Sala VIII de la Cámara de Apelaciones del fuero laboral, continúe en un tribunal clave que tiene a su cargo el expediente por la reforma laboral.

El nombramiento fue publicado hoy en el Boletín Oficial, por lo que Pesino podrá continuar como juez cuando cumpla 75 años, que es la edad en la que los magistrados deben cesar en sus funciones.

Quién es el juez Víctor Arturo Pesino

El magistrado integra la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal. Es uno de los jueces que firmó en abril pasado la resolución que restituyó la vigencia de los 82 artículos de la ley de reforma laboral que habían sido suspendidos por un juez del fuero.

La Sala VIII que Pesino integra le dio efecto suspensivo a la apelación que presentó el gobierno contra la medida cautelar impulsada por la CGT que había dispuesto el freno en la aplicación de 82 artículos de la reforma.

Así, el magistrado restableció la vigencia de la ley que había sido suspendida por el juez Raúl Ojeda.

Según se publicó hoy en el Boletín Oficial, el presidente lo nombró por el término de cinco años a partir del 27 de julio de 2026.