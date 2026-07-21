Avanza el plan económico: Luis Caputo presenta "Inocencia Fiscal II" y Javier Milei va por la reforma del BCRA
Este miércoles, Caputo hará su presentación en conferencia de prensa, mientras que el Presidente se enfoca en la Carta Orgánica del Banco Central.
En una semana determinante para el rumbo económico del país, Javier Milei y Luis Caputo alistan el terreno parlamentario para avanzar con dos iniciativas estructurales. A través del repaso de los principales hitos legislativos inmediatos, el Gobierno dejó en claro su intención de continuar enviando proyectos clave al Congreso Nacional.
Luis Caputo presenta "Inocencia Fiscal II"
La primera parada de este raid legislativo tendrá lugar este miércoles, cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, encabece una conferencia de prensa para oficializar la presentación de la ley denominada "Inocencia Fiscal II".
La iniciativa, que ingresará formalmente por la Cámara de Diputados, busca profundizar las herramientas de simplificación tributaria, brindar mayor certidumbre jurídica a los contribuyentes y establecer un marco de protección contable para incentivar la inversión y la regularización de activos.
Milei avanza con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
Sin embargo, los movimientos de la Casa Rosada no se detendrán allí. En un gesto de fuerte impacto político e institucional, el presidente Javier Milei presentará la próxima semana el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Esta medida, que antecederá a su debate formal en las comisiones del Congreso, apunta a rediseñar de manera profunda los objetivos, facultades y límites de la autoridad monetaria, en línea con el programa de desregulación y saneamiento financiero que impulsa la gestión libertaria.
Con este cronograma en marcha, el oficialismo busca consolidar apoyos en ambas cámaras para garantizar el tratamiento fluido de ambas reformas. Los próximos días serán decisivos para evaluar la recepción de la oposición frente a un paquete de medidas que promete redefinir tanto la política fiscal como el funcionamiento del sistema financiero argentino.
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