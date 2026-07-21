Avanza el plan económico: Luis Caputo presenta "Inocencia Fiscal II" y Javier Milei va por la reforma del BCRA

Javier Milei

Con este cronograma en marcha, el oficialismo busca consolidar apoyos en ambas cámaras para garantizar el tratamiento fluido de ambas reformas. Los próximos días serán decisivos para evaluar la recepción de la oposición frente a un paquete de medidas que promete redefinir tanto la política fiscal como el funcionamiento del sistema financiero argentino.