Refugio sobre dos ruedas: el patentamiento de motos se disparó casi un 26% en medio del desplome automotor

La brecha entre ambos segmentos refleja comportamientos opuestos en el consumo popular frente a las restricciones económicas y los costos de mantenimiento. Mientras que el acumulado de los primeros diez meses del año muestra que las operaciones de motos treparon un 39,1% con un total de 748.598 unidades inscriptas, los automóviles acumulan una retracción del 12,8% con 481.852 matriculaciones. A pesar de una leve contracción mensual del 2% en comparación con septiembre, el sector de las dos ruedas logró sostener un piso operativo superior a las 79.000 unidades mensuales a lo largo de todo el ejercicio.