Según INDEC, las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings se desplomaron en abril

La facturación vía tarjetas de débito (el 16,4%), lo que sumó $58.837.746, lo que representó una variación negativa de 6,2% respecto al mismo mes del año anterior.

Las ventas pagadas con tarjeta de crédito, en cambio, sumaron un total de $93.960.995, lo que representa el 26,1% de las ventas totales y una suba de 14,0% respecto a abril de 2025.

Las compras mediante otros medios de pago, como como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta, acumularon $115.185.476, lo que representa el 32,1% del total y muestra un aumento de 30,3% respecto al mismo mes del año anterior.

Mirando el caso de los centros de compras, o shoppings, el INDEC registró un retroceso del 0,8% en las ventas entre marzo y abril de 2026, y una baja acumulada de 5,7% en lo que va del año.

shopping mar del plata

El 50,2% de los tickets emitidos en shoppings durante abril de 2026 fueron de locales de indumentaria, calzado, marroquinería, accesorios y ropa deportiva. Sólo el 17,9% correspondió al patio de comidas, y un 9,2% tuvo que ver con adquisiciones de electrodomésticos, elementos de computación o celulares.

Además, la mayoría de los shoppings tiene salas de cine -son 381 a nivel nacional- y en abril hubo 3.619 espectadores, en promedio.

Sólo la medición de los supermercados tuvo un momento positivo con el 0,8% de repunte en las ventas de abril, que de todos modos no alcanzó para contrarrestar la baja acumulada del 3,3% en lo que va del año, y del 3,7% interanual.