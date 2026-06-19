Según INDEC, las ventas en supermercados, mayoristas y shoppings se desplomaron en abril
Desde la entidad oficial informaron que se mantiene la tendencia a la baja en el consumo minorista, afectado gravemente por la crisis económnica.
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este viernes que en abril de 2026 las ventas totales en supermercados de todo el país bajaron un 3,7% interanual, mientras que las operaciones en shoppings se desplomaron un 5,9% en ese mismo lapso de tiempo.
Al día siguiente de que la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobara una ley de Desendeudamiento Familiar (que le permitirá a clientes morosos de tarjetas de crédito acceder al financiamiento del Banco Ciudad para saldar sus deudas), el INDEC sumó sus datos que dan cuenta de cómo la crisis económica afectó los hábitos de la población.
Por ejemplo, las ventas en los autoservicios mayoristas bajaron un 1,1% en abril con respecto a marzo de 2026, y un 5% interanual.
El valor del ticket promedio en esos establecimientos fue de $43.870 en ese mes, con un total de $91.400 millones pagados en efectivo, que representan el 25,4% de las ventas totales y una variación positiva de 37,2% respecto a abril de 2025.
La facturación vía tarjetas de débito (el 16,4%), lo que sumó $58.837.746, lo que representó una variación negativa de 6,2% respecto al mismo mes del año anterior.
Las ventas pagadas con tarjeta de crédito, en cambio, sumaron un total de $93.960.995, lo que representa el 26,1% de las ventas totales y una suba de 14,0% respecto a abril de 2025.
Las compras mediante otros medios de pago, como como billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta, acumularon $115.185.476, lo que representa el 32,1% del total y muestra un aumento de 30,3% respecto al mismo mes del año anterior.
Mirando el caso de los centros de compras, o shoppings, el INDEC registró un retroceso del 0,8% en las ventas entre marzo y abril de 2026, y una baja acumulada de 5,7% en lo que va del año.
El 50,2% de los tickets emitidos en shoppings durante abril de 2026 fueron de locales de indumentaria, calzado, marroquinería, accesorios y ropa deportiva. Sólo el 17,9% correspondió al patio de comidas, y un 9,2% tuvo que ver con adquisiciones de electrodomésticos, elementos de computación o celulares.
Además, la mayoría de los shoppings tiene salas de cine -son 381 a nivel nacional- y en abril hubo 3.619 espectadores, en promedio.
Sólo la medición de los supermercados tuvo un momento positivo con el 0,8% de repunte en las ventas de abril, que de todos modos no alcanzó para contrarrestar la baja acumulada del 3,3% en lo que va del año, y del 3,7% interanual.
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