El Papa León XIV visitará Argentina: la mitad de los fieles visita los templos para comer o buscar trabajo

Los datos de la UBA sobre la fe y el rol social

El Observatorio de las Creencias (OCREAR), perteneciente al Ciclo Básico Común de la UBA, publicó los resultados de su Tercer Informe 2026 sobre la religión en nuestro país. El relevamiento, basado en encuestas de alcance nacional, demostró que el 35,5% de la población concurrió a una institución religiosa en los últimos doce meses en busca de ayuda o contención.