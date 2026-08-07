El Papa León XIV visitará Argentina: la mitad de los fieles visita los templos para comer o buscar trabajo
De cara a la próxima visita del Papa León XIV a la Argentina, un nuevo estudio de la UBA reveló que millones de ciudadanos acuden a la iglesia por urgencias.
El histórico anuncio de que el Papa León XIV recorrerá la Argentina se da en un contexto social crítico. Según un reciente informe universitario, los templos religiosos del país dejaron de ser espacios exclusivamente espirituales para convertirse en grandes centros de asistencia social, alimenticia y de búsqueda laboral.
Los datos de la UBA sobre la fe y el rol social
El Observatorio de las Creencias (OCREAR), perteneciente al Ciclo Básico Común de la UBA, publicó los resultados de su Tercer Informe 2026 sobre la religión en nuestro país. El relevamiento, basado en encuestas de alcance nacional, demostró que el 35,5% de la población concurrió a una institución religiosa en los últimos doce meses en busca de ayuda o contención.
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Si bien el apoyo espiritual para superar momentos adversos sigue siendo el motivo principal, las estadísticas de la religión local exponen una cruda realidad socioeconómica:
- El 45% de quienes piden asistencia en los templos lo hace por necesidades materiales, ya sea para solicitar ayuda económica, comida, o para acceder a oportunidades de capacitación y empleo.
- El 16% del total de la población nacional se apoya activamente en las iglesias para intentar resolver problemas de base económica o laboral.
- "En un contexto social desafiante, los templos continúan siendo lugares de referencia para miles de personas", detalló la investigadora Gabriela Irrazábal.
Las profundas desigualdades por edad y educación
La investigadora Mariela Mosqueira, también participante del estudio, señaló que esta dependencia de las iglesias "se acentúa fuertemente en segmentos con menor nivel de formación". Los datos estadísticos confirman que las instituciones religiosas funcionan como redes de apoyo comunitario indispensables para los sectores más vulnerables:
- El 42,8% de las personas con nivel secundario incompleto recurrió a los templos para pedir ayuda.
- Entre los adultos mayores (50 años o más), el 45% del segmento solicitó contención, frente a solo un 34% de los jóvenes de entre 16 y 29 años.
- En contraste con los sectores populares, el porcentaje de asistencia a los templos por urgencias desciende drásticamente al 26,6% entre los ciudadanos que poseen estudios superiores completos.
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