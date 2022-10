El 40% de quienes no solicitaron mantener los subsidios podrían necesitarlos

Flavia Royon.jpg Flavia Royon, secretaria de Energía de la Nación

Consultada sobre las personas que no solicitaron mantener la asistencia estatal, Royón contestó que “hasta el día de hoy, el 35% de usuarios no solicitó el subsidio de tarifas”. Y aclaró que “no solo hay gente de altos ingresos sino que hay gente que decidió no solicitarlo”, las incluidas en ese universo.

Y señaló que el Gobierno estima que entre quienes no solicitaron mantener el beneficio “puede haber un 40% que podría ingresar como nivel de bajos ingresos a los subsidios” y que “pueden llegar a necesitarlos”.

“Es difícil estimar en dinero cuánto será el aumento tarifario. Lo que sí sabemos es que serán aumentos accesibles”, aclaró. Y recordó que “la línea del Gobierno es que la actualización de tarifas esté correlacionada con el coeficiente de variación salarial, este criterio se mantendrá el año que viene”.