Energía: más de 21 mil usuarios renunciaron a los subsidios para acceder al dólar ahorro

"El sistema te permite modificar, pero las personas que salieron se dieron de baja", aclaró.

Martello señaló que “las facturas todavía no se han emitido, luego cuando se hagan van a cruzar los datos y van a empezar con la nueva modalidad en octubre. El registro sigue abierto.” Y confirmó que "las facturas con el subsidio comienzan a hacerse desde hoy. Lo más importante es no superar los 400kwh".

El ENRE, en tanto, informó ayer que sobre un total de 11,5 millones de hogares, 7,5 millones se inscribieron en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), y subrayó que la tarea del organismo será ahora "salir a buscar" a aquellas personas que necesitan el subsidio pero que, por diversos motivos, no completaron el formulario.

"Hay 14 millones de usuarios, incluyendo a los grandes clientes. En el caso de los residenciales, según el último corte, 7,5 millones y medio pidieron el subsidio, y 4,5 millones no se han inscripto", detalló Martello y reconoció que el porcentaje de no inscriptos es "alto", por ese motivo, el organismo pretende "bucear dentro de esos 4,5 millones para ver si realmente no se han inscripto porque no lo necesitan y no entran dentro de los requisitos para los subsidios".

"Estamos viendo que quizás algunas de las medidas no han llegado a la totalidad de la población, con lo cual ahí el ENRE tiene una misión territorial, de salir a buscar a aquellas personas que realmente necesitan los subsidios y, por distintas razones, no han podido formalizar el trámite", sostuvo.