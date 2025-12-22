Asado para pocos: el precio de la carne subió 8% en apenas un mes y anticipan nuevos aumentos

El sendero a la baja de la inflación, de la que tanto se vanaglorió el presidente Javier Milei, hace meses que se frenó e incluso se revirtió. En ese camino, que se combina con la caída de los salarios reales y el derrumbe del consumo en las familias, ahora podría quedar el camino un clásico de la mesa de los argentinos para pasar a convertirse en un lujo para pocos: el asado. Es que el precio de la carne volvió a liderar la suba de precios de los alimentos en noviembre pasado.