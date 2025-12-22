Asado para pocos: el precio de la carne subió 8% en apenas un mes y anticipan nuevos aumentos
En los últimos 12 meses, el precio de la carne subió 72,8% frente a una inflación del 31,4% acumulada en el mismo período.
El sendero a la baja de la inflación, de la que tanto se vanaglorió el presidente Javier Milei, hace meses que se frenó e incluso se revirtió. En ese camino, que se combina con la caída de los salarios reales y el derrumbe del consumo en las familias, ahora podría quedar el camino un clásico de la mesa de los argentinos para pasar a convertirse en un lujo para pocos: el asado. Es que el precio de la carne volvió a liderar la suba de precios de los alimentos en noviembre pasado.
De acuerdo al último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en noviembre la inflación minorista fue del 2,5%, el nivel más elevado de los últimos 6 meses. El rubro que más aportó a la suba mensual fue Alimentos, traccionado principalmente por el aumento de los precios de la carne, cuyos cortes relevados registraron aumentos que, en algunos casos, multiplicaron por cuatro el promedio general.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) aseguró que en el 11° mes del año la canasta ampliada de cortes que releva subió un 8,2% respecto de octubre y alcanzó una suba interanual del 72,8%, muy por encima de la inflación acumulada del 31,4% en igual período. En tanto el pollo como el cerdo exhibieron incrementos interanuales en línea con la inflación general, cercanos al 32% y 33%, respectivamente.
"Si bien el poder adquisitivo del consumidor local muestra una leve recomposición -los datos del RIPTE a octubre indican un aumento interanual del 39%, frente a un IPC del 33,6%-, dicha mejora no alcanza para explicar la magnitud del incremento registrado en el precio de la carne vacuna en relación con el resto de los bienes y servicios demandados por el consumidor", advierte el informe del IPCVA.
“Detrás de la suba en el precio de la carne existen factores de oferta que están traccionando con mayor intensidad —en términos relativos— que la demanda local. En este sentido, el aumento en el precio de la hacienda en pie, que comenzó a registrarse a mediados de octubre, es el principal factor que está presionando al alza los valores en los mostradores, aunque sin un traslado pleno debido a la necesidad de los eslabones intermedios de sostener el nivel de actividad", precisa el informe.
