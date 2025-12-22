El oro rompió la barrera de los US$4400 y cerrará 2025 con una suba histórica

Por qué el oro cierra 2025 con la mayor escalada desde 1979

oro

A este escenario se suman las expectativas vinculadas a la política monetaria estadounidense. Los mercados descuentan que la Reserva Federal continuará con un ciclo de recortes de tasas durante 2026, una perspectiva que presiona a la baja al dólar y vuelve más atractivos activos como el oro y la plata. En ese sentido, los mensajes del presidente Donald Trump a favor de una política monetaria más flexible también influyeron en el ánimo de los inversores, que anticipan un entorno financiero más favorable para los commodities.