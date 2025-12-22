El oro rompió la barrera de los US$4400 y cerrará 2025 con una suba histórica
El metal precioso alcanzó un nuevo máximo absoluto y se encamina a completar el mayor avance anual en más de cuatro décadas.
El mercado internacional de materias primas atraviesa un cierre de año marcado por movimientos históricos, y el oro volvió a quedar en el centro de la escena. Este lunes, el metal precioso superó por primera vez en su historia la barrera de los US$4400 la onza y alcanzó un valor cercano a los US$4420, consolidando una racha alcista que lo posiciona como uno de los activos más destacados de 2025.
Con esta cotización, el oro acumula una suba cercana al 70% en lo que va del año, un rendimiento que no se veía desde finales de la década del 70. El fuerte avance responde a una combinación de factores que fueron potenciándose a lo largo de los últimos meses.
Por un lado, la persistente incertidumbre geopolítica volvió a reforzar el atractivo del oro como activo de resguardo. La escalada de tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, sumada a un contexto internacional atravesado por disputas comerciales y conflictos regionales, impulsó a inversores institucionales y bancos centrales a reforzar sus posiciones en metales preciosos.
Por qué el oro cierra 2025 con la mayor escalada desde 1979
A este escenario se suman las expectativas vinculadas a la política monetaria estadounidense. Los mercados descuentan que la Reserva Federal continuará con un ciclo de recortes de tasas durante 2026, una perspectiva que presiona a la baja al dólar y vuelve más atractivos activos como el oro y la plata. En ese sentido, los mensajes del presidente Donald Trump a favor de una política monetaria más flexible también influyeron en el ánimo de los inversores, que anticipan un entorno financiero más favorable para los commodities.
La plata acompañó la tendencia y también alcanzó valores récord, con una suba diaria superior al 2,5% que la llevó a rozar los US$69,5. El movimiento conjunto de ambos metales generó un impacto inmediato en los mercados bursátiles: las acciones de las principales compañías mineras que cotizan en Nueva York y Londres registraron fuertes alzas en la apertura de la semana, con subas de hasta 3,7%.
Analistas del sector destacan que el desempeño del oro en 2025 refleja un cambio estructural en las carteras de inversión globales, con un mayor peso de activos reales frente a la volatilidad financiera. De mantenerse las actuales condiciones, el metal podría cerrar el año como el de mejor rendimiento anual en 45 años, consolidando un ciclo alcista que redefinió el rol del oro en el escenario económico internacional.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario