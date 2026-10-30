Tienen 18 y 19 años, son de Tigre y su negocio factura $15.500.000 por mes tras US$4.000 de inversión inicial

Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. “Esa primera inversión no terminó saliendo como esperábamos, pero fue parte del aprendizaje. Al principio no teníamos demasiada experiencia y fuimos aprendiendo sobre la marcha”, reconoció Vincenzo. Tras ese traspié, Valentino se puso al hombro la programación y el desarrollo técnico, mientras que su socio se enfocó en el marketing, las redes sociales y los acuerdos comerciales, todo sin recibir capital de inversores externos.

Cómo funciona la plataforma y el modelo de negocio que rinde millones

Tienen 18 y 19 años, son de Tigre y con US$4.000 de inversión inicial facturan $15.500.000 mensual

El principal desafío técnico fue lograr que el sistema recopilara y actualizara cada hora catálogos presentados de maneras muy distintas por cada comercio. Actualmente, la web —que no requiere registro previo y suma inteligencia artificial— se enfoca en tecnología, electrónica y electrodomésticos.

Las brechas de precios que detectan justifican el éxito de la plataforma: en un relevamiento reciente, encontraron que un mismo teléfono celular (Motorola Moto G05) se vendía a $498.000 en una tienda y a $230.000 en otra, marcando una diferencia de $268.000. Además, el sitio permite armar un carrito virtual para evaluar si conviene comprar varios artículos en un mismo lugar o dividir la compra entre distintos comercios.

¿Cómo logran monetizar las búsquedas? El corazón financiero del emprendimiento es el marketing de afiliados: cada vez que un usuario ingresa desde ComparaYa hacia una tienda online y concreta una compra, la plataforma recibe un porcentaje.

Bajo esta modalidad, durante septiembre de 2026 generaron aproximadamente $15,5 millones en comisiones a través del programa de afiliados de Mercado Libre. Mientras avanzan en acuerdos para integrar de forma directa los catálogos de gigantes del retail como Casa del Audio, los jóvenes ya proyectan sus próximos pasos: “Más allá de seguir creciendo en visitas, comercios y productos, lo que buscamos es cambiar un hábito de consumo. Que comparar precios antes de comprar se vuelva algo cotidiano”.