Tienen 18 y 19 años, son de Tigre y su negocio factura $15.500.000 por mes tras US$4.000 de inversión inicial
Dos amigos crearon en Tigre una plataforma para comparar precios online. Empezaron con ahorros y ayuda familiar y hoy su negocio es un éxito rotundo.
La idea de un negocio propio tomó forma durante unas vacaciones en Uruguay. Vincenzo Lescano (19) y Valentino Formento (18), amigos del colegio y vecinos de Tigre, decidieron resolver una inquietud cotidiana: evitar abrir decenas de pestañas en internet para encontrar el mejor precio de un producto.
Así nació ComparaYa, una startup que hoy reúne más de 600.000 artículos de 70 tiendas del país y que en septiembre superó las 500.000 visitas.
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De una inversión fallida en Tigre al éxito millonario
Vincenzo estudia Dirección de Negocios y Valentino cursa la carrera de Abogacía, pero sus conocimientos en informática fueron clave para poner en marcha el proyecto en febrero de 2025 y lanzar el sitio web a finales de marzo de ese mismo año.
Para arrancar, realizaron un primer desembolso importante de aproximadamente US$4.000 —reunidos gracias al aporte de sus padres, regalos de cumpleaños y ahorros de trabajos previos— con el objetivo de contratar el desarrollo inicial del sitio a través de la plataforma Fiverr y cubrir gastos de identidad visual.
Sin embargo, el comienzo no fue sencillo. “Esa primera inversión no terminó saliendo como esperábamos, pero fue parte del aprendizaje. Al principio no teníamos demasiada experiencia y fuimos aprendiendo sobre la marcha”, reconoció Vincenzo. Tras ese traspié, Valentino se puso al hombro la programación y el desarrollo técnico, mientras que su socio se enfocó en el marketing, las redes sociales y los acuerdos comerciales, todo sin recibir capital de inversores externos.
Cómo funciona la plataforma y el modelo de negocio que rinde millones
El principal desafío técnico fue lograr que el sistema recopilara y actualizara cada hora catálogos presentados de maneras muy distintas por cada comercio. Actualmente, la web —que no requiere registro previo y suma inteligencia artificial— se enfoca en tecnología, electrónica y electrodomésticos.
Las brechas de precios que detectan justifican el éxito de la plataforma: en un relevamiento reciente, encontraron que un mismo teléfono celular (Motorola Moto G05) se vendía a $498.000 en una tienda y a $230.000 en otra, marcando una diferencia de $268.000. Además, el sitio permite armar un carrito virtual para evaluar si conviene comprar varios artículos en un mismo lugar o dividir la compra entre distintos comercios.
¿Cómo logran monetizar las búsquedas? El corazón financiero del emprendimiento es el marketing de afiliados: cada vez que un usuario ingresa desde ComparaYa hacia una tienda online y concreta una compra, la plataforma recibe un porcentaje.
Bajo esta modalidad, durante septiembre de 2026 generaron aproximadamente $15,5 millones en comisiones a través del programa de afiliados de Mercado Libre. Mientras avanzan en acuerdos para integrar de forma directa los catálogos de gigantes del retail como Casa del Audio, los jóvenes ya proyectan sus próximos pasos: “Más allá de seguir creciendo en visitas, comercios y productos, lo que buscamos es cambiar un hábito de consumo. Que comparar precios antes de comprar se vuelva algo cotidiano”.
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