Trabajadores de UOCRA reciben un aumento en octubre: cómo queda la escala salarial
La UOCRA logró un aumento del 3% que impactará este mes en el sueldo de albañiles y obreros.
Los trabajadores de la construcción recibirán un aumento salarial del 3% correspondiente a octubre y conseguido en el reciente acuerdo paritario entre la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y las empresas del sector.
El aumento abarca a los trabajadores enmarcados en el Convenio Colectivo de Trabajo CCT N° 545/08. El acuerdo paritario incluye incrementos hasta 2026. En el caso de octubre, la suba del 3% toma como base el sueldo del mes de abril.
Los incrementos se verán reflejadas en los salarios dependiendo de las categorías y las zonas.
Cuánto cobra un trabajador de la construcción
El sueldo de cada trabajador de la construcción dependerá en primer lugar del sitio en donde realice su actividad. En este sentido, a aquellos que trabajen en las zonas donde el clima es más frío, reciben un adicional.
En el caso de las zonas II, III y IV reciben distintas proporciones del adicional por “zona desfavorable”.
Zona I: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
Zona II: Neuquén, Río Negro y Chubut.
Zona III: Santa Cruz.
Zona IV: Tierra del Fuego
Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en octubre de 2025
En la lista figuran los montos de cada categoría, dependiendo la zona en la que se realice el trabajo, sumado al adicional por “zona desfavorable”. En estos casos, no incluye los demás montos que se agregan por horas de viaje, vianda, ayuda alimentaria, residencia/campamento y el adicional de UOCRA de $221.500,88.
Zona I
- Ayudante: $2695,06 por hora
- Medio oficial: $2929,27 por hora
- Oficial: $3176,60 por hora
- Oficial especializado: $3730,67 por hora
- Sereno: $490.603,03 por mes
Zona II
- Ayudante: $3153,10 por hora
- Medio oficial: $3427,38 por hora
- Oficial: $3716,32 por hora
- Oficial especializado: $4364,88 por hora
- Sereno: $574.006,28 por mes
Zona III
- Ayudante: $4905,14 por hora
- Medio oficial: $5330,02 por hora
- Oficial: $5781,85 por hora
- Oficial especializado: $6789,82 por hora
- Sereno: $892898,36 por mes
Zona IV
- Ayudante: $5390,12 por hora
- Medio oficial: $5858,54 por hora
- Oficial: $6353,20 por hora
- Oficial especializado: $7473,34 por hora
- Sereno: $981.206,06 por mes
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario