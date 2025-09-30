Trabajadores de UOCRA reciben un aumento en octubre: cómo queda la escala salarial

En el caso de las zonas II, III y IV reciben distintas proporciones del adicional por “zona desfavorable”.

Zona I: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Zona II: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Zona III: Santa Cruz.

Zona IV: Tierra del Fuego

Cuánto cobran los trabajadores de la construcción en octubre de 2025

En la lista figuran los montos de cada categoría, dependiendo la zona en la que se realice el trabajo, sumado al adicional por “zona desfavorable”. En estos casos, no incluye los demás montos que se agregan por horas de viaje, vianda, ayuda alimentaria, residencia/campamento y el adicional de UOCRA de $221.500,88.

sueldo uocra octubre 2025

Zona I

Ayudante: $2695,06 por hora

Medio oficial: $2929,27 por hora

Oficial: $3176,60 por hora

Oficial especializado: $3730,67 por hora

Sereno: $490.603,03 por mes

Zona II

Ayudante: $3153,10 por hora

Medio oficial: $3427,38 por hora

Oficial: $3716,32 por hora

Oficial especializado: $4364,88 por hora

Sereno: $574.006,28 por mes

Zona III

Ayudante: $4905,14 por hora

Medio oficial: $5330,02 por hora

Oficial: $5781,85 por hora

Oficial especializado: $6789,82 por hora

Sereno: $892898,36 por mes

Zona IV

Ayudante: $5390,12 por hora

Medio oficial: $5858,54 por hora

Oficial: $6353,20 por hora

Oficial especializado: $7473,34 por hora

Sereno: $981.206,06 por mes