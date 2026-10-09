Trámite online de ANSES: guía para habilitar la Clave de Seguridad Social de forma remota

El método biométrico paso a paso: todo lo que podés hacer desde la cámara de tu celular

El nuevo sistema exige tener a mano el CUIL y el DNI, además de un celular con conexión a internet y acceso a la cámara. La gestión se lleva a cabo desde la aplicación mi ANSES. El procedimiento empieza al ingresar a la app y seleccionar la opción “Crear Clave”. A partir de ahí, el sistema solicita el CUIL a la persona que necesita generar o recuperar la contraseña.

La aplicación utiliza la cámara del teléfono para leer el código de barras o el código QR de la última versión del DNI, según corresponda al ejemplar que tenga el usuario.

Una vez completado el escaneo, se habilita la cámara frontal del celular. El usuario tiene que hacer el reconocimiento facial para que el sistema pueda comprobar que el rostro coincide con la identidad asociada al CUIL.

Si la comprobación es correcta, el usuario puede avanzar con la creación de una nueva contraseña. Debe ingresar y confirmar la clave elegida, respetando las condiciones establecidas por ANSES para su conformación. El organismo aclaró que, en caso de perder o cambiar el celular, la validación biométrica deberá realizarse nuevamente.

¿Perdiste tu clave de mi ANSES? Descubrí la forma más rápida de restablecerla

Quienes olvidaron su Clave de la Seguridad Social ahora pueden intentar recuperarla directamente desde la aplicación gracias al mecanismo de identificación. La principal diferencia es que la persona puede acreditar su identidad mostrando el DNI y el rostro, sin depender de las preguntas de verificación que formaban parte del procedimiento tradicional.

Una vez se recupera el acceso, la clave permite volver a entrar a mi ANSES y acceder a servicios como la consulta de la fecha de cobro, el seguimiento de expedientes, la revisión de la Historia Laboral, la descarga de la constancia de CUIL, la consulta de asignaciones y la gestión de distintos trámites.

También permite acceder a Atención Virtual, el canal mediante el cual ANSES gestiona trámites sin que el usuario tenga que presentarse en una oficina. Este servicio está disponible los días hábiles de 0 a 20 y requiere el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.