Paro de actividades en las terminales portuarias

Desde abril del año pasado cuando finalizó la concesión a cargo de Hidrovía S.A. se fueron tomando decisiones que lamentablemente crearon un verdadero pantano en la adjudicación de la principal ruta de navegación.

En octubre se devolvieron los equipos a la SSPyVN, entre ellos un balizador que permanece inactivo, culpa de la falta de gestión y coordinación con la cancillería, área de la cual depende la CARU (Comisión Administrativa del Rio Uruguay).

paro puerto

Por ese motivo, la Federación señaló que: si no podemos poner en marcha un balizador estatal en un río fronterizo con bandera nacional, ¿cómo vamos a resolver el dragado en la hidrovía? Por otro lado, el panorama en las terminales portuarias no es el mejor; en la reunión con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, se le exigió la eliminación del Decreto 870/2018 y la plena transferencia de todos los portuarios a las empresas futuras estén o no en planta permanente. Allí también las idas y vueltas desataron una puja interempresaria todavía inconclusa.

Asimismo, reiteramos la necesidad de crear una flota para la Marina Mercante, promover la industria naval y ejecutar la construcción del Canal Magdalena; puntos que fueron planteados hace 45 días atrás, sin respuestas a la fecha.

Este cuadro de situación, se ve agravado por la actitud de la armadora UABL –ATRIA con el cierre de su astillero ubicado en Punta Alvear y el cese de bandera con el consecuente despido de tripulantes.

Al no saber qué pasará en el futuro de estas actividades, se acrecienta la necesidad de establecer mínimos criterios en la política sectorial, cuestiones que las autoridades del área no aciertan a definir. Es por estas razones que el jueves 21 se realizará un cese de actividades por 24 horas en las terminales portuarias y el corredor fluvio-marítimo de exportación.