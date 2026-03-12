Nueva denuncia penal contra Manuel Adorni: ahora, por el viaje en vuelo privado a Punta del Este

Alegó que eran “cuestiones privadas”. Solo dijo que había parado en “la casa de un amigo”.

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, afirmó Adorni.

En ese vuelo privado, Adorni estuvo junto a su mujer, Bettina Angeletti, dos menores de edad, y el periodista Marcelo Grandio, conductor de la TV Pública y amigo del funcionario.

Este miércoles por la noche, Grandio dijo en el programa Duro de Domar y dijo que fue Adorni quien pagó el viaje e invitó al periodista que vive en Uruguay.

Marcela Pagano en su cuenta de X confirmó la presentación de la nueva denuncia: “Presenté una denuncia por enriquecimiento ilícito contra el Jefe de Gabinete @madorni ya que su propio amigo confirmó que pagó un vuelo privado a Uruguay cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco. “Porque en la Argentina que viene, el que las hace las paga”, ¿era así el slogan verdad?”

Ayer se presentaron dos denuncias penales por el viaje de la esposa de Adorni a Nueva York con la comitiva oficial.