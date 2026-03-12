Por la disparada del petróleo, Aerolíneas Argentinas cobrará un recargo en todos sus pasajes

Trump junto a Netanyahu

El aumento del combustible es uno de los factores que más rápidamente se trasladan al precio de los pasajes. En promedio, el jet fuel puede representar entre el 25% y el 35% de los costos operativos de una aerolínea, por lo que variaciones bruscas en el precio del petróleo suelen derivar en ajustes tarifarios o en la aplicación de recargos temporales.

La decisión de Aerolíneas Argentinas, que lidera el mercado doméstico, podría acelerar la aplicación de medidas similares en las otras compañías.

A nivel global ya son varias las aerolíneas internacionales que anunciaron subas en sus pasajes o el cobro de recargos tras la disparada en el precio del barril de petróleo.